La recogida de la fracción orgánica en el contenedor marrón aumentó en Vitoria un 13% en el primer trimestre

BILBAO 29 May. (EUROPA PRESS) -

La recogida de los restos de fracción orgánica depositados en los contenedores y buzones del sistema neumático de Vitoria-Gasteiz se incrementó un 13% durante el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

"Este avance se suma al registrado a lo largo de todo el año pasado en el que la recogida de materia orgánica aumentó un 20%, dato que refleja una mejora progresiva en los hábitos de separación y en el impacto de las medidas impulsadas en los últimos años, como son las bonificaciones", ha explicado en rueda de prensa la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria.

Estos datos ofrecidos refuerzan la senda "alcista" en la recogida de esta fracción iniciada el pasado ejercicio cuando fueron un total de 5.138 las toneladas de orgánica depositadas en los buzones o contenedores marrones, frente a las 4.274 del año 2024.

En la consolidación de este aumento están también otras acciones puestas en marchas por el Ayuntamiento como el reparto gratuito de bolsas compostables en los centros cívicos y polideportivos municipales que se retomó el pasado mes de marzo, y también la aplicación de bonificaciones en la tasa de basuras por el uso del contenedor marrón.

En este sentido, la alcaldesa ha adelantado que el número de bonificaciones que el Ayuntamiento aplicará este año en la tasa de basuras por el uso del contenedor marrón "se ha más que triplicado", ya que, si en el recibo del año pasado se beneficiaron 2.735 viviendas, este año pasan a ser 9.447, lo que representa un incremento del 245%.

Asimismo, ha señalado que hay otras bonificaciones que premian el reciclaje de orgánico a través del compostaje individual y del compostaje comunitario, en los que también se están aumentando el número de viviendas beneficiarias.

En el caso del compostaje individual, este año tendrán bonificación 1.169 viviendas, que es un 39% más de viviendas que el año pasado y en compostaje comunitario, un 5% más que en el 2025.

Según han explicado, para continuar en la línea de crecimiento de los últimos 15 meses, el departamento de Gestión Ambiental va a comenzar el lunes una campaña de sensibilización bajo el lema 'Siempre hay una primera vez. La tuya puede ser hoy'. "Debemos tener en cuenta que la fracción orgánica representa cerca del 45% de los residuos generados en los hogares; con lo que sigue siendo un reto", ha indicado la alcaldesa.

La campaña estará presente en medios de información, redes sociales, web municipal y otros soportes trasladando la idea de que separar la basura orgánica es un gesto sencillo con "un impacto muy relevante en Vitoria-Gasteiz y el medio ambiente buscando dar ese primer paso a quienes todavía no se han incorporado al contenedor marrón".

"Aunque estamos en un momento positivo, con datos que reflejan una evolución sostenida en la recogida de orgánico y una mayor implicación de la ciudadanía, todavía existe un margen de mejora", ha añadido.