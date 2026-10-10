Rescatan a una montañera en la sierra de Entzia en Agurain tras caerse y lesionarse la espalda

Rescate de una montañera en la sierra de Entzia, en Aguración (Álava). - ERTZAINTZA

BILBAO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una montañera ha sido rescatada este sábado por los Servicios de Emergencias de Euskadi mientras se encontraba realizando una ruta por la sierra de Entzia, en Agurain/Salvarrierra (Álava). La mujer, que se habría caído hacia atrás y presentaba una lesión en la espalda, ha tenido que ser extraída por un helicóptero de la Ertzaintza, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos han tenido lugar sobre la una y media de la tarde de este sábado, cuando un grupo de montaña ha alertado a los Servicios de Emergencias de Euskadi de que una de sus miembros se había caído y precisaba asistencia sanitaria. El grupo se encontraba en la Cruz de Mirutegi de la sierra de Entzia, en Agurain/Salvatierra (Álava).

Hasta el lugar se han desplazado efectivos policiales y un helicóptero de la Ertzaintza con configuración de montaña para proceder al rescate de la víctima.

La mujer, de 62 años, presentaba una lesión en la espalda que le dificultaba mover las piernas, por lo que ha sido rescatada por el helicóptero y llevada a zona segura, donde, tras ser asistida por sanitarios, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Araba-Txagorritxu.