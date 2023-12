Una retrospectiva de Giovanni Anselmo y una muestra sobre el Arte Pop, primeras exposiciones del Guggenheim en 2024

Alcanza este lunes 1.271.792 visitantes, un 2% mas que el pasado año, y prevé llegar a 1.040.000 espectadores el año próximo



BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Museo Guggenheim Bilbao ha aprobado este lunes el calendario expositivo para 2024, que arrancará en el mes de febrero con una retrospectiva dedicada al autor italiano Giovanni Anselmo. Continuará con una muestra sobre el Arte Pop, procedente de la Colección Guggenheim, que se enmarca entre las exposiciones bienales de fondos significativos de la Fundación Guggenheim previstas en la renovación del Acuerdo de Gestión.

Igualmente, en febrero se ofrecerá en la sala Film & Video el "conmovedor" poema audiovisual titulado 'La teoría del caos', a cargo del colectivo neerlandés Metahaven. Ya en el mes de marzo, el Museo presentará la práctica escultórica de June Crespo, que incluirá una instalación creada específicamente para el espacio que la acogerá.

Por su parte, el lenguaje abstracto de la artista austriaca Martha Jungwirth; la obra fílmica de Anthony McCall; y una completa retrospectiva del trabajo del nipón Yoshitomo Nara podrán verse a partir del mes de junio. Ya en otoño, la segunda planta del Museo presentará el singular corpus de la autora sueca Hilma af Klint.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha presidido la reunión del Patronato de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, con la asistencia de Elixabete Etxanobe, diputada general de Bizkaia y presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación; Bingen Zupiria, consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco; Leixuri Arrizabalaga, diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte; Juan Mª Aburto, alcalde de Bilbao; representantes de las empresas y entidades que forman parte del máximo órgano de gobierno de la Fundación; Richard Armstrong en representación de la Fundación Solomon R. Guggenheim; y Juan Ignacio Vidarte, director general del Museo Guggenheim Bilbao.

VISITANTES

La reunión ha dado comienzo con el repaso del balance de actividad del ejercicio, en el que se ha alcanzado la cifra de 1.271.792 visitantes a fecha de este lunes (cuando aún quedan tres semanas para que finalice el año), un 40% por encima de lo previsto para este periodo y un 2% superior a la cifra acumulada a esa fecha en 2022.

La curva de visitantes es mayor a la del ejercicio anterior, habiendo sido los meses de mayo, julio, agosto y septiembre los mejores de la historia del Museo. En 2023 se ha ido recuperando el porcentaje de visitantes extranjeros, que ha sido 11 puntos más alto que el acumulado en las mismas fechas de 2022 debido a las nuevas tendencias de ocio y viajes.

En relación a Community (la comunidad en torno al arte y la cultura del Museo, que incluye a los Amigos, Seguidores y beneficiarios del programa ERDU, entre otros), en 2023 se ha registrado un incremento casi 73.000 personas respecto a la cifra del año anterior, totalizando 265.000, de las que 23.739 son Amigos del Museo.

La positiva evolución de los ingresos obtenidos por el Museo en su operativa (entradas y ventas de la Tienda-Librería) ha permitido alcanzar un porcentaje de autofinanciación del 78,6%, y reducir las subvenciones del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Bizkaia en aproximadamente 3.800.000 euros, importe que las Instituciones destinarán a la compra de obras de arte.

PRESUPUESTO

En esta sesión se ha aprobado el presupuesto para el ejercicio 2024, que se ha confeccionado sobre una previsión de 1.040.000 visitantes, lo que supone por primera vez un objetivo superior a la cifra de un millón. El presupuesto operativo asciende a 33.818.615 euros, un 3,5% por encima de 2023.

El horario de apertura del Museo será de 10.00 a 19.00 horas, ampliándose una hora (de 10.00 a 20.00 horas de lunes a domingo desde el 17 de junio al 16 de septiembre) y en Semana Santa, del 25 de marzo al 7 de abril).

En la reunión se ha dado el visto bueno igualmente al Plan Estratégico formulado por el Museo para el próximo período 2024-2025, que ha definido los ámbitos que serán clave en el futuro próximo de la institución, formulando doce objetivos fundamentales, entre los que destaca la sostenibilidad en relación con diversos ámbitos (financiera, social y medioambiental), la excelencia en la programación expositiva o los principios de DEAI (Diversidad, Equidad, Accesibilidad, Inclusión) que presidirán toda la actividad de la institución.

Con carácter previo a la reunión del Patronato, se ha reunido también el Comité Ejecutivo, donde se ha designado a la diputada general de Bizkaia para desempeñar la Presidencia de este órgano.

ADQUISICIONES

A lo largo de 2023, la sociedad Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao ha aprobado la adquisición de las siguientes obras de arte: una pintura de Lynette Yiadom-Boakye titulada 'Un resplandor de agosto (An August Brightening, 2022)', que permitirá enriquecer la Colección en cuanto al género del retrato y la pintura figurativa.

Además, esta artista implica añadir diversidad a los fondos del Museo como representante de la diáspora africana en Europa y como mujer joven; la instalación de Yayoi Kusama, 'Sala de espejos del infinito - Deseo de felicidad para los seres humanos desde más allá del universo (Infinity Mirrored Room - A Wish for Human Happiness Calling from Beyond the Universe, 2020)', un ejemplo significativo de un medio escasamente representado hasta ahora, como es el del arte de instalación, que también contribuye a ampliar los parámetros geográficos de la Colección, abundando en su diversidad y pluralidad de orígenes.

Ambas piezas abordan asimismo aspectos de género, poniendo de relieve el papel que las mujeres artistas han jugado en la evolución del arte contemporáneo. Por último, cuatro obras de la serie Público, Florencia 2004 (2004), de Thomas Struth --uno de los fotógrafos europeos más influyentes de la posguerra-- se suman a la Colección en el medio de la fotografía.