Una reyerta multitudinaria deja dos detenidos, uno menor de edad, y tres heridos en las fiestas de Barakaldo

Se han registrado además dos detenidos más por una agresión, ocho reyertas en las txosnas y cinco hurtos

BILBAO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de El Carmen de Barakaldo han concluido este pasado domingo tras nueve días con un total de cuatro detenidos, la intervención en ocho reyertas en el recinto de las txosnas y cinco hurtos. Las dos primeras detenciones, entre los que se encuentra un menor de edad, se registraron en una reyerta multitudinaria entre dos grupos en la madrugada de ayer, que dejó también tres heridos, y las otras dos por una agresión a una tercera persona en la misma madrugada.

En una rueda de prensa, el concejal de Seguridad Ciudadana de Barakaldo, Ángel Madrazo ha explicado que esas dos intervenciones han sido las más "relevantes" de los nueve días que duran las fiestas de la localidad, aunque ha destacado que, en general, el balance no ha dejado "incidentes graves".

Según ha indicado, la primera de las actuaciones de la Policía Municipal se produjo sobre las 4.30 horas de la madrugada de ayer cuando, "por causas que se desconocen" dos grupos multitudinarios que se encontraban en el entorno del Parque Los Hermanos comenzaron una riña tumultuaria que se desplazó hasta la calle Francisco Gómez.

A consecuencia de la pelea, en la que se estima que podrían haber participado más de cien personas, tres individuos resultaron heridos por cortes con, al parecer, un resto de vaso o botella, y el gran número de participantes hizo necesaria la presencia de varias furgonetas de la Ertzaintza para disolver las partes implicadas.

Según ha detallado, la reyerta tumultuaria obligó a cerrar las calles del entorno, pero ha resaltado la "rápida intervención" de agentes de paisano y el equipo uniformado de la Policía Municipal en colaboración con los dispositivos de la Ertzaintza que se encontraban en el entorno, "muy cerca".

Por otro lado, ha continuado, la segunda de las actuaciones policiales se produjo sobre las 06.30 horas en la calle San Antolín donde, también por motivos que se desconocen, dos individuos pegaban a un tercero que se encontraba en el suelo.

Los agentes locales redujeron a los agresores, que opusieron fuerte resistencia, y fueron detenidos, mientras que asistieron al herido que, según una valoración in situ por parte de las asistencias médicas, podría presentar alguna costilla rota.

Además de esas actuaciones, durante la semana de fiestas la Policía Local ha intervenido también en ocho reyertas en el recinto de txosnas, y cinco hurtos. Además, durante los controles aleatorios de armas blancas llevados a cabo en las salidas del metro se han decomisado dos armas blancas.

"SIN INCIDENTES GRAVES"

En general, Madrazo ha hecho un balance de fiestas "sin incidentes graves" en el que ha destacado "la buena organización y el trabajo que ha realizado el dispositivo de seguridad ciudadana que ha funcionado de manera eficaz durante los nueve días de fiesta".

"Primero quiero agradecer a la plantilla de la Policía Local y al personal voluntario de Protección Civil su dedicación y compromiso en estas fiestas", ha manifestado, para destacar después que la prioridad del Ayuntamiento y la Policía Municipal es "la seguridad de los vecinos y visitantes, prevenir hechos delictivos y asegurar el desarrollo pacífico de las actividades culturales y recreativas, con estos objetivos trabajamos por mejorar y ampliar recursos".

Por eso, ha insistido en que este año se ha realizado "un amplio despliegue que se ha centrado principalmente en la prevención de incidentes y ha estado compuesto por patrullas uniformadas y de paisano de la Policía Local y efectivos de Protección Civil que han trabajado de manera coordinada con la Ertzaintza y los servicios de emergencias".

Asimismo, ha manifestado que "los puntos de la ciudad más concurridos de las fiestas han contado con mayor presencia de efectivos", como el pregón, los conciertos y las barracas, así como también las zonas de ocio hostelero y el recinto de txosnas en el Parque Los Hermanos, "especialmente durante noches y fines de semana cuando había más afluencia de personas".

La Policía Local ha acompañado también a los servicios de limpieza del municipio, durante las primeras horas de la mañana, "para que llevaran a cabo su labor con seguridad", ha señalado.

Según ha reiterado, "la valoración de las incidencias desde el punto de la seguridad ciudadana permite concluir con un balance sin incidentes graves, a excepción de los dos altercados acaecidos la última noche", y ha explicado que "el objetivo de reducir robos y hurtos en las zonas festivas se ha cumplido".

Ha subrayado además que no se han producido agresiones sexistas, respecto a lo que ha agregado que "uno de los días de las fiestas se tuvo constancia de la posible presencia de tres varones en el recinto festivo que, al parecer, habían tenido alguna conducta machista hacia un grupo de mujeres", pero que no llegaron a ser identificados tras la descripción obtenida.

En relación a las "incidencias-insultos" en la txosna de Agharas, ha recalcado que la Policía Local "no tiene constancia de denuncia de estos hechos". No obstante, ha reiterado que "la incitación al odio y la violencia es un delito y como siempre se hace desde el área de Seguridad Ciudadana" instan a que se denuncien y que actúe la justicia. "Tenemos una policía de cercanía y apostamos por la convivencia y no por el conflicto y la violencia", ha concluido.

PROTECCIÓN CIVIL

En cuanto a la labor de Protección Civil en las fiestas de El Carmen 2025, un total de 21 voluntarios han trabajado durante los nueve días de fiestas, sumando 909 horas y cubriendo 106 servicios concertados como la bajada de Jolín, los conciertos, los toros de fuego o las actividades del Txikigune en San Vicente.

Protección Civil ha realizado, asimismo, 26 asistencias sanitarias, diez por traumatismos (luxaciones o esguinces), siete quemaduras de diversas consideraciones, tres heridas leves y tres lipotimias, entre otras. También efectuaron otro tipo de asistencias, como la atención a 12 niños perdidos.

Madrazo ha concluido su intervención agradeciendo "la labor de todo el personal que ha trabajado para que estas fiestas hayan sido una realidad y particularmente al personal del servicio de limpieza con quien la Policía Local ha trabajado codo con codo para que día a día las calles estén limpias al inicio de cada jornada".