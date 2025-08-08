RTVE estrenará 'Parecido a un asesinato', 'Ya no quedan junglas', 'La cena' y 'La tregua' en el Zinemaldia

SAN SEBASTIÁN 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

RTVE celebrará cuatro galas en la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebra del 19 al 27 de septiembre en la capital guipuzcoana, en las que estrenará las películas 'Parecido a un asesinato', 'Ya no quedan junglas', 'La cena' y 'La tregua'. Además, presentará seis filmes participados en esta edición, dos en la Sección Oficial y estrenará la serie de RTVE Play 'Zeru ahoak', coproducida con EiTB.

RTVE suscribió hace un año un convenio con el Zinemaldia donostiarra por el que se reforzaba la cooperación que ambas entidades mantienen desde hace casi dos décadas y que potencia la presencia del ente público en San Sebastián.

Así, este año aumentan las galas que la Corporación celebra en el certamen. Antonio Hernández presentará 'Parecido a un asesinato', un thriller psicológico protagonizado por Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas y la joven debutante Claudia Mora, en torno a una mujer que lucha por rehacer su vida tras un oscuro pasado. Completan el reparto Joaquín Climent, Marián Álvarez y Raúl Prieto.

'Ya no quedan junglas' es una película dirigida por el cineasta mexicano Luis Gabriel Beristáin y cuenta con un reparto internacional encabezado por el actor norteamericano Ron Perlman, junto a Megan Montaner, Hovik Keuchkerian y Karra Elejalde. Una historia que reposa en tres ejes, el amor, la violencia y la venganza a través de un viejo militar interpretado por Ron Perlman, combinando el thriller, la acción, y las emociones.

'La cena', de Manuel Gómez Pereira, es una película en clave de comedia que recrea un momento de la posguerra que nunca se ha visto en pantalla. Está protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan junto a Asier Etxeandia, Nora Hernández, Óscar Lasarte, Martín Páez, Elvira Mínguez, Carlos Serrano, Carmen Balagué, Eva Ugarte y Antonio Resines, entre otros.

Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú. La fuga está servida.

Por último, 'La tregua', primera coproducción hispano-kazaja, es un drama bélico de Miguel Ángel Vivas Moreno que protagonizan Miguel Herrán y Arón Piper, completando el reparto Javier Pereira, Fernando Valdivieso, Alejandro Jato, José Pastor, Manel Llunel, Federico Pérez Rey, Sergey Ufimtsev y Dina Tasbulatova, basado en hechos reales y ambientado en la II Guerra Mundial.

La película cuenta la historia de Reyes y Salgado, dos jóvenes que lucharon en España en bandos contrarios pero que deberán compartir el sufrimiento y la esperanza en un gulag soviético de Kazajistán. Una convivencia que les obligará a unir fuerzas frente al frío, el hambre y el horror.

Además, dos películas de RTVE competirán en la Sección Oficial del Festival, 'Maspalomas' e 'Historias del buen valle/ Good Valley Stories', además, 'Karmele' podrá verse como Proyección Especial de la Sección Oficial fuera de competición, 'Aro berria' en New Directors, 'Ciudad sin sueño/ Sleepless City' en Perlak y 'Rondallas/Band Together' en el Velódromo.

También se presentará en el Zinemaldia una nueva serie de RTVE Play, 'Zeru ahoak', coproducida por RTVE y EITB, un thriller de Koldo Almandoz, en cuatro capítulos, protagonizado por Nagore Aranburu, Josean Bengoetxea, Miren Gaztañaga, Ramón Agirre y Sara Cozar. Se estrenará en el apartado Proyecciones especiales de la Sección Oficial.