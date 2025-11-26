La Sala Ondare de Bilbao acoge desde este miércoles una muestra inédita de carteles cinematográficos

Presentación de la exposición de carteles de cine en la Sala Ondare de Bilbao. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Ondare de la Diputación de Bizkaia, ubicada en Bilbao, acoge desde este miércoles una muestra inédita de carteles cinematográficos del periodo 1935-2000, con 49 imágenes "vinculados a la memoria cinematográfica de la ciudad", junto a guías publicitarias, fotocromos, 'pressbooks', carteleras y otros objetos.

La exposición ha sido presentada este miércoles por la directora general Cultura de la Diputación, Begoña de Ibarra, junto a los comisarios Ignacio Mitxelena Usatorre y Bernardo I. García de la Torre.

Según han explicado, la muestra recoge una selección de 49 carteles de películas proyectadas en Bilbao, provenientes de una de las colecciones privadas más importantes del Estado. En palabras de Begoña de Ibarra, "esta exposición se suma a los objetivos estratégicos de sala Ondare por recuperar, ordenar y visibilizar documentos y obras que cuentan nuestra historia más próxima".

En este caso, se reúnen 49 carteles de cine que estuvieron expuestos en las carteleras de Bilbao, "todas ellas son imágenes muy populares del pasado, que cuentan la historia de una época, concretamente de 1935 a 2000, y que hablan de la importancia social del cine".

La exposición coincide con la celebración de Zinebi - Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, "reforzando el vínculo entre la creación cinematográfica y su memoria gráfica", han destacado desde la Diputación.

Comisariada por Ignacio Mitxelena Usatorre, propietario de la colección y especialista en arte gráfico vinculado al cine, y por Bernardo I. García de la Torre, experto en las tipologías arquitectónicas de las salas de proyección bilbaínas, la muestra ofrece "una mirada amplia al universo visual que acompañó a generaciones de espectadores".

Los carteles firmados Renau, Raga, Peris Aragó, Soligó, MCP, Jano, Mac, Cruz Novillo, Iván Zulueta, Prieto, Mariné y Juan Gatti ofrecen un recorrido por la evolución del arte gráfico vinculado al cine, que se articula en tres grandes etapas: una primera fase que corresponde al periodo final de la renovación estilística, desarrollada entre 1935 y 1940; una segunda etapa de carácter naturalista, que abarca desde 1940 hasta 1960; y una tercera fase simbolista, iniciada a partir de 1960, marcada por la influencia de corrientes como el pop art, el expresionismo, el surrealismo y el posmodernismo, han explicado sus responsables.

La exposición se "enriquece" además con obras de Chapí, Albericio, Eguileor, Olariaga y Úrculo, lo que permite "ampliar la mirada sobre los diversos lenguajes visuales que han dado forma al cartelismo cinematográfico a lo largo del tiempo".

Además de carteles, la muestra exhibe guías publicitarias, fotocromos, 'press books', carteleras y diversos objetos "relacionados con la experiencia cinematográfica bilbaína". Destaca la presencia de la gráfica diseñada por Néstor Basterretxea para su film 'Ama Lur / Tierra Madre', acompañada de fotografías publicitarias que no se habían mostrado desde su estreno en 1968.

TÍTULOS

En esta selección, han destacado desde Diputación, se despliega un recorrido visual por títulos emblemáticos de diversas cinematografías del mundo. "Desde los grandes clásicos de Hollywood, como 'Tú y yo', 'Pinocho', 'La ley del silencio' y 'De entre los muertos (Vértigo)', hasta la sobriedad y el dramatismo de 'Oliver Twist', representando a Europa, cada cartel es una ventana a la riqueza cultural y estética del cine", han señalado.

La exposición muestra otros carteles que anuncian títulos como 'Morena Clara', 'El inquilino', 'El espíritu de la colmena' y 'Tacones lejanos', que reflejan "distintas épocas y sensibilidades del séptimo arte". Por lo que respecta a Euskadi, se incorporan 'La casa sin fronteras', 'Siete calles' y 'Ama Lur', y desde Japón se recoge 'Rashomon'.

La exposición muestra también la evolución de las técnicas de impresión empleadas a lo largo del siglo XX, que incluye estampación litográfica, fotomecánica offset y sistemas digitales.