Salud Mental Euskadi reclama pasar del debate público sobre salud mental a "respuestas concretas y recursos suficientes"

Acto de Salud Mental Euskadi en Bilbao con motivo del 'Día Mundial de la Salud Mental' - SALUD MENTAL EUSKADI

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salud Mental Euskadi ha reclamado este viernes pasar del debate público sobre salud mental a "respuestas concretas, recursos suficientes y compromisos sostenidos en el tiempo, especialmente para las personas jóvenes que conviven con problemas de salud mental y sus familias".

La presidenta de Salud Mental Euskadi, María Ángeles Arbaizagoitia, ha advertido que en Euskadi "persisten las dificultades para acceder a una atención adecuada, listas de espera para los recursos sociales, desigualdades territoriales en el acceso a determinados servicios especializados y una falta de profesionales especializados en algunas zonas, como por ejemplo psiquiatras".

La federación vasca, que agrupa a las asociaciones Avifes (Bizkaia), Asafes (Álava), Asasam (Aiaraldea) y Agifes (Gipuzkoa), ha celebrado en Itsasmuseum Bilbao su acto institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

Bajo el lema "Haz match con tu salud mental", elegido por el movimiento asociativo estatal, la jornada ha puesto el foco en la adolescencia y la juventud y, especialmente, en las barreras que encuentran las personas jóvenes con problemas de salud mental para acceder a los apoyos que necesitan y desarrollar sus proyectos de vida.

La federación insiste en que las personas jóvenes con problemas de salud mental "se enfrentan a obstáculos para continuar sus estudios tras periodos de crisis, para incorporarse al empleo o desarrollar una vida independiente".

Según ha añadido, "la falta de recursos sociales y comunitarios suficientes, como las viviendas con apoyo o los programas para la vida independiente, así como las situaciones de discriminación a las que se enfrentan, añaden nuevas barreras que pueden condicionar su recuperación y sus oportunidades de futuro".

Tras remarcar que la adolescencia y la juventud son "etapas fundamentales para el desarrollo personal y social, pero también momentos en los que suelen aparecer los primeros síntomas de muchos problemas de salud mental", la federación ha destacado que, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada siete personas de entre 10 y 19 años tiene algún trastorno de salud mental y el 75% de los problemas de salud mental comienzan antes de los 18 años.

Además, ha indicado, en Euskadi el suicidio es la primera causa de muerte entre las personas jóvenes de 15 a 29 años, y "solo en 2025 se registraron 12 muertes por suicidio entre menores de 30 años". A su entender, estos datos "refuerzan la necesidad de actuar de forma temprana y garantizar apoyos accesibles cuando aparecen las dificultades".

Por ello, Salud Mental Euskadi reclama "reforzar las políticas de promoción, prevención y detección precoz, además de garantizar una atención temprana, accesible, cercana y ágil", tal y como ha apuntado María Ángeles Arbaizagoitia.

Durante el acto también ha intervenido el Comité en Primera Persona de Salud Mental Euskadi, que ha trasladado las reivindicaciones de las personas con experiencia propia en salud mental. "No queremos que un diagnóstico defina quiénes somos ni limite nuestras oportunidades. Queremos estudiar, trabajar, emanciparnos, participar en nuestras comunidades, tomar nuestras propias decisiones y construir nuestro futuro en igualdad de condiciones", ha manifestado.

El Comité ha reclamado, entre otras medidas, mejorar la prevención, la detección temprana y la atención ante las conductas autolíticas y el riesgo de suicidio; reducir las listas de espera para acceder a los recursos de atención; crear espacios de apoyo mutuo entre jóvenes; garantizar apoyos para la educación, la formación, el empleo y la vida independiente, e incorporar a las personas jóvenes con problemas de salud mental a las estrategias frente a la soledad no deseada y el aislamiento social.

LAS FAMILIAS TAMBIÉN NECESITAN APOYOS

Salud Mental Euskadi ha recordado el "papel fundamental" que desempeñan las familias, que en muchas ocasiones "acompañan y sostienen a las personas con problemas de salud mental durante todo el proceso". Por ello, reivindica que también ellas dispongan de recursos, orientación y apoyos adecuados.

En este ámbito, la federación ha destacado la labor de las asociaciones, que proporcionan apoyo, acompañamiento y espacios de participación a las personas con problemas de salud mental y sus familias y atienden necesidades que no siempre encuentran suficiente cobertura en los recursos públicos y comunitarios existentes.

COMPROMISO INSTITUCIONAL

Durante el acto, la diputada de Acción Social de Bizkaia, Amaia Antxustegi, ha invitado a prestar atención a las condiciones sociales que rodean a las personas jóvenes y ha recalcado la necesidad de "prevención, detección temprana, atención accesible y acompañamiento".

"Las instituciones tenemos que estar cuando hace falta ayuda. Los servicios tienen que ser accesibles. Las familias y el entorno tienen que encontrar apoyo. Los centros educativos y los espacios de trabajo también tienen que saber detectar y acompañar", ha apuntado.

En su intervención, ha apelado también a la responsabilidad compartida a la hora de construir una sociedad que no convierta los problemas de salud mental en barreras para estudiar, trabajar o desarrollar una vida independiente.

Por su parte, Ivan Larraza, viceconsejero de Bienestar del Gobierno Vasco, ha destacado que la salud mental es una prioridad para la juventud vasca y ha apostado por respuestas integrales que favorezcan la inclusión social y laboral de las personas jóvenes con problemas de salud mental.

También ha puesto en valor la colaboración entre las instituciones y el movimiento asociativo, recordando que "autonomía significa poder decidir sobre la propia vida contando con los apoyos necesarios para hacerlo".

Estefanía Ocáriz Passevant, adjunta al Ararteko, ha centrado su intervención en la garantía efectiva de los derechos de las personas menores y jóvenes con problemas de salud mental. Tras advertir de las demoras en la atención, la falta de coordinación entre servicios y la sobrecarga que soportan muchas familias, ha reclamado una mayor responsabilidad pública y comunitaria.

"La salud mental en las personas menores y jóvenes no se defiende con discursos, se defiende con hechos, con recursos y con coordinación real", ha señalado.

Finalmente, el director de Acción Social en el Ayuntamiento de Bilbao, Asier Alustiza, ha reconocido la labor del movimiento asociativo y la importancia de la colaboración entre instituciones y asociaciones.

"Las personas no entienden de compartimentos administrativos ni de competencias; necesitan respuestas integrales y acompañamientos continuados", ha recordado, al tiempo que ha señalado que todavía existe margen de mejora para proporcionar apoyos más personalizados, ágiles y adaptados a las necesidades de cada momento vital.

GUÍA

Durante el acto, Salud Mental Euskadi también ha presentado su nueva Guía de comunicación inclusiva y responsable sobre salud mental, dirigida a profesionales del periodismo, la comunicación y la creación de contenidos.

La publicación ofrece recomendaciones prácticas para informar "con rigor, respeto y desde un enfoque de derechos, evitando los estereotipos, la banalización y la desinformación". Aborda cuestiones como el lenguaje, las imágenes, los titulares, la perspectiva de género y el tratamiento de los testimonios, e incluye un decálogo ético.

La guía presta especial atención a la juventud y los medios digitales, y analiza tanto las oportunidades que ofrecen estos últimos para sensibilizar y generar espacios de apoyo como los riesgos de desinformación, autodiagnóstico y trivialización del malestar.