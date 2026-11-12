San José recibe a representantes de las diputaciones de Badajoz y Cáceres en el columbario de Orduña (Bizkaia)

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, en Orduña (Bizkaia), con los responsables de las áreas de Memoria de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, Fernando Ayala y Francisco Ceballos, respectivamente - IREKIA

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha recibido este mediodía en Orduña (Bizkaia) a los responsables de las áreas de Memoria de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, Fernando Ayala y Francisco Ceballos, respectivamente, que han visitado el Columbario de la Dignidad y el cementerio donde fueron recuperados los restos mortales de 93 personas fallecidas en la antigua prisión franquista.

El encuentro ha servido para reforzar la colaboración entre las instituciones vascas y extremeñas en la búsqueda de familiares de las personas fallecidas en esta prisión, ya que la mayoría de las víctimas procedían de Extremadura. De las al menos 225 personas fallecidas documentadas, 127 eran de origen extremeño, según ha informado el Gobierno Vasco.

La implicación de ambas diputaciones en la localización de familiares en sus lugares de origen y en la recogida de muestras genéticas ha permitido impulsar nuevas identificaciones. En la actualidad, ya son 36 las personas identificadas, de las que 26 eran de origen extremeño.

Uno de estos casos es el de Antonio Corbacho Merino, natural de Alange (Badajoz), campesino y padre de cuatro hijos, conocido como 'el Camoño'. Fue condenado a 20 años de prisión por un delito de auxilio a la rebelión, pena que le fue conmutada posteriormente por otra de 12 años.

Tras pasar por el campo de concentración y la prisión de Castuera, fue trasladado a la Prisión Central de Orduña en diciembre de 1939. Allí falleció el 11 de mayo de 1941, a los 56 años, a causa de una endocarditis.

Sus restos fueron exhumados en 2014 y depositados en el Columbario de la Dignidad de Orduña, donde permanecían identificados como individuo número 7.