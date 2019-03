San Sebastián coloca en la Avenida de la Libertad las primeras cuatro placas en memoria de víctimas del terrorismo

Publicado 23/03/2019 13:49:09 CET

Las familias se felicitan por que "por fin haya un reconocimiento a las víctimas del terrorismo en la ciudad donde perdieron su vida"

SAN SEBASTIÁN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Familiares y allegados de Juan María Araluce, José María Elicegui, Antonio Palomo y Luis Francisco Sanz, asesinados por ETA en 1976, acompañados del alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, y de representantes de la Corporación municipal, con la ausencia de EH Bildu, han tomado parte en el acto de descubrimiento de las placas en su recuerdo, las primeras que coloca el Ayuntamiento donostiarra en memoria de las víctimas del terrorismo. Las placas están colocadas en la Avenida de la Libertad 7-9, lugar donde se produjo el atentado.

ETA asesinó el 4 de octubre de 1976 al presidente de la Diputación de Gipuzkoa, Juan María de Araluce, su conductor José María Elicegui y los tres policías de escolta Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores.

Previamente, las familias han sido recibidas en el Ayuntamiento, donde se les ha entregado una réplica de la placa memoria de su respectivo familiar. Estas placas memoriales son las primeras cuya instalación ha impulsado el Ayuntamiento de San Sebastián como parte de su compromiso de justicia, memoria y reparación, fruto del trabajo realizado a lo largo de la legislatura en el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Consistorio y tras haber recabado la opinión tanto de asociaciones como de víctimas a título individual.

El Consistorio tiene intención de instalar placas en recuerdo de las personas asesinadas en San Sebastián por el terrorismo de diferentes autorías (ETA, Batallón Vasco Español, GAL), así como de las personas víctimas de violencia policial desde 1960 hasta 2010, tras un proceso individual con sus familiares y respetando su voluntad.

El acto, además de con ediles del PNV, PSE-EE, PP e Irabazi Donostia del Consistorio, ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, la directora general de Convivencia y Derechos Humanos de la Diputación de Gipuzkoa, Maribel Vaquero, el presidente del PP de Gipuzkoa y candidato popular a la Alcaldía donostiarra, Borja Sémper, o el delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en el País Vasco, Jorge Mota, entre otros.

El homenaje ha consistido en la interpretación de varios temas por la banda de txistularis de San Sebastián, mientras los familiares y representantes institucionales y políticos han depositado flores blancas sobre las cuatro placas colocadas en la acera. Además, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

RECONOCIMIENTO

Tras el acto, la hija de Juan María Araluce y presidenta de la AVT, Maite Araluce, en declaraciones a los periodistas, ha querido agradecer al Ayuntamiento de San Sebastián que "por fin haya un reconocimiento a las víctimas del terrorismo aquí en la ciudad donde perdieron su vida".

A su juicio, esta iniciativa va a hacer que "mientras sigamos recordando a las víctimas, no desaparecerán". "Me parece una idea muy bonita que al ir paseando por San Sebastián, cuando nos encontremos una placa, al agachar la cabeza en señal de respeto y reverencia, nos daremos cuenta de lo que no se debió de hacer nunca, de las cosas que hicimos mal, para no volver a hacerlas otra vez", ha manifestado.

Por su parte, Jesús Elicegui, hermano del chofer José María Elicegui, ha agradecido el "esfuerzo" que ha realizado el Ayuntamiento de "reconocimiento y memoria" que "aunque son palabras ya muy usadas" hacen que él se sienta "bien". En ese sentido, ha expresado que le hubiese gustado que hubieran estado "todos porque faltan algunos", aludiendo a la ausencia de EH Bildu en el homenaje, pero, según ha dicho, "ya se sabe que está el asunto enquistado".

"Cada Ayuntamiento hace lo que puede, yo creo que hay buena voluntad. Han pasado muchos años pero yo estoy contento. Creo que a nivel personal ya lo he evolucionado y este acto tiene algunas cosas positivas porque nos ha hecho sacar en mis conversaciones con mi hermana cosas que llevábamos mucho tiempo sin haberlo hablado", ha destacado.

Elicegui ha afirmado que él "perdona" a los que mataron a su hermano. "No me tienen que pedir perdón, yo ya me curé, y aconsejo a todas las personas que tengan la enfermedad de ser víctimas que no quieran ser además verdugos", ha aseverado.

"SENCILLO Y NECESARIO"

Finalmente, el alcalde ha destacado que lo que se ha iniciado este sábado es "recordar a aquellas personas que perdieron la vida de una forma injusta en nuestra ciudad y hacerlo, además, con las familias de esas personas".

En ese sentido, ha señalado que se trata de un acto "sencillo" pero "necesario" porque, en su opinión, "más allá de números son personas con nombres y apellidos y con familias, que es como quedan reflejadas en este momento y en este lugar".

"Es el inicio de un proceso que queremos continuar para que todas aquellas familias que deseen que el nombre y apellidos de la persona que fue víctima injusta tenga su lugar", ha insistido Goia, quien ha apuntado que las próximas ubicaciones "están gestionándose en este momento con las diferentes víctimas y también con colectivos y asociaciones". "Los lugares los tenemos concretados, el mapa está realizado y poco a poco iremos colocando las placas", ha precisado.

En esa línea, ha explicado que durante los dos próximos meses se seguirá con el trabajo de gestión para que "a partir del 27 de mayo --tras las elecciones municipales del 26 de mayo-- sigamos con la dinámica", y ha recordado que el acto celebrado este sábado "venía de muy atrás y lo habíamos hablado ya con la familia Araluce y con las de las otras tres personas que hoy tienen su nombre aquí".

Finalmente, ha explicado que no se ha colocado la placa en recuerdo del escolta Alfredo García González, también fallecido en el atentado de 1976, porque, pese a que el Ayuntamiento ha intentado "por todos los medios comunicar" con algún familiar de él no lo ha logrado. "Lo ha intentado también la AVT muy insistentemente pero tampoco lo han logrado. No perdemos la esperanza de poder contactar y si lo consiguiéramos, ahí hay un sitio para ello", ha concluido.