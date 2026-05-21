El seguimiento de la huelga de médicos se sitúa en el 15,8% en el turno de mañana y el 5,5% en el de tarde en Euskadi

Archivo - Movilización frente a un hospital de Osakidetza - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

VITORIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento provisional de la convocatoria de huelga de médicos contra el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad ha sido este jueves del 15,8% en el turno de mañana y del 5,5% en el de tarde en Euskadi.

En el turno de mañana, el respaldo a la convocatoria ha sido del 10,3% en Álava, del 17,8% en Bizkaia y del 15,8% en Gipuzkoa, según los datos aportados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en un comunicado.

El seguimiento provisional de la convocatoria de huelga durante el turno de tarde ha sido del 13,6% en Álava, del 4,7% en Bizkaia y del 4,9% en Gipuzkoa.