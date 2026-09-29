Sergi López, José Sacristán, Imanol Arias y María Barranco, en la 47ª edición de su Festival de Teatro de Santurtzi

Archivo - El actor, director de teatro, televisión y cine José Sacristán. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Teatro de Santurtzi, que se celebrará del 31 de octubre al 3 de diciembre en Serantes Kultur Aretoa, reunirá sobre las tablas a los actores Sergi López, José Sacristán, Imanol Arias, María Barranco, Anabel Alonso, Joseba Apaolaza, Miriam Gallego, Amaia Lizarralde y Diana Pla Solina, entre otros, con 19 especáculos programados, siete de ellos presentados por primera vez en Euskadi.

La alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, acompañada en la presentación de la programación por la diputada foral de Bizkaia de Cultura, Euskera y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, ha puesto en valor la importancia de mantener una programación cultural "de calidad y accesible para el conjunto de la ciudadanía".

"La cultura forma parte de la identidad de Santurtzi y es también una herramienta fundamental para construir una sociedad más participativa, crítica y cohesionada. Desde el Ayuntamiento queremos que la cultura esté cerca de las personas, que puedan disfrutarla, descubrir nuevas propuestas y sentir que los espacios culturales son espacios de encuentro para toda la ciudadanía", ha dicho.

En este sentido, Carrocera ha destacado la trayectoria del Festival de Teatro y el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento y el Serantes Kultur Aretoa para acercar las artes escénicas a Santurtzi.

La alcaldesa ha asegurado que alcanzar 47 ediciones "demuestra que estamos ante un festival consolidado, pero también ante un proyecto que ha sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos públicos y a las nuevas formas de entender la creación. "Nuestro compromiso es seguir acercando espectáculos de calidad a Santurtzi, con propuestas diversas, plurales y para públicos diferentes", ha manifestado.

Por su parte, la diputada de Cultura, Euskera y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, ha dicho que desde la Diputación Foral de Bizkaia conocen bien "el esfuerzo que supone para los municipios incorporar a sus agendas propuestas culturales de la dimensión y la calidad de este festival de teatro".

Por eso, ha subrayado, valoran y respaldan iniciativas como ésta, que "hacen crecer la cultura en Bizkaia y la acercan, de forma descentralizada, a toda la ciudadanía". "Queremos que la cultura esté presente en cada rincón del territorio y que todas las personas puedan disfrutar de propuestas de calidad, vivan donde vivan", ha señalado.

PROGRAMACIÓN DIVERSA

La 47.ª edición reunirá sobre las tablas a intérpretes de reconocido prestigio como Sergi López, José Sacristán, Imanol Arias, María Barranco, Anabel Alonso, Joseba Apaolaza, Miriam Gallego, Amaia Lizarralde y Diana Pla Solina, entre otros.

La programación contará asimismo con destacados nombres de la dirección escénica, entre ellos Claudio Tolcachir, Natalia Menéndez, María Goiricelaya, Juan Carlos Rubio, Juan Carlos Fisher, Heidi Steinhardt, Roger Bernat y Garbi Losada.

En el apartado dramatúrgico, el festival ofrecerá textos y adaptaciones vinculados a autores y autoras como Jacinto Benavente, Simone de Beauvoir, Alberto Conejero y Salomé Lelouch, ampliando así el abanico de estilos, lenguajes y miradas que forman parte de esta edición.

Entre las propuestas más singulares destaca "la consagración de la primavera", de Pina Bausch, dirigida por Roger Bernat, que podrá disfrutarse el 29 de noviembre. Se trata de una propuesta de danza especialmente innovadora en la que el público adquiere un papel protagonista y que podrá experimentarse tanto en euskera como en castellano.

La alcaldesa ha subrayado precisamente la apuesta por una programación capaz de "sorprender y despertar la curiosidad del público". "Queremos que quien venga al Festival encuentre propuestas diferentes, que pueda emocionarse, reír, reflexionar o incluso participar. El teatro tiene esa capacidad extraordinaria de conectarnos con otras historias y otras realidades, y nuestro objetivo es que esa experiencia esté al alcance de todas las personas", ha afirmado.

RECONOCIMIENTO A ADOLFO FERNÁNDEZ

Uno de los momentos destacados del festival será el homenaje al actor, director y creador Adolfo Fernández, en reconocimiento a su trayectoria y a su especial vinculación con el Serantes Kultur Aretoa.

El homenaje tendrá lugar en el arranque del festival y servirá para reconocer la trayectoria de un creador estrechamente ligado al espacio cultural santurtziarra.

La programación reunirá a cinco compañías vascas, 13 estatales y una internacional, con una apuesta por la diversidad de estilos y géneros y por propuestas capaces de desafiar, conmover y sorprender al público.

CULTURA ACCESIBLE

El Ayuntamiento mantiene asimismo la vocación de accesibilidad del Festival de Teatro, con diferentes fórmulas para facilitar el acceso a la programación. Las personas socias del Serantes Kultur Aretoa podrán beneficiarse de precios reducidos, mientras que jóvenes y personas desempleadas contarán con un descuento del 50%.

Además, se pondrán a la venta dos modalidades de abono: un abono para personas asociadas al SKA por 120 euros y un abono general de 140 euros, válidos para 15 de las propuestas programadas, con excepción de los espectáculos en euskera y las propuestas familiares.

Por último, la alcaldesa ha animado a la ciudadanía a participar en esta nueva edición. "Invito a las y los santurtziarras a hacer suyo este festival, a consultar la programación, elegir sus espectáculos y dejarse sorprender. El teatro necesita al público y Santurtzi tiene una larga tradición de disfrutar, apoyar y vivir la cultura", ha concluido.

La venta de abonos comenzará este miércoles, 30 de septiembre, y se realizará exclusivamente en la taquilla hasta agotar existencias. Las entradas individuales estarán disponibles a partir del 1 de octubre, a las 17:30 horas, tanto en la taquilla como a través de www.serantes.com.