Sergio del Molino presenta este lunes en Bilbao 'La hija' donde ficciona la biografía de la ahijada y discípula de Goya

Sergio del Molino - JEOSM

BILBAO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor Sergio del Molino (Madrid, 1979) presenta este lunes, 27 de abril, en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao 'La hija' (Alfaguara), una novela en la que, en clave de ficción, enfrenta a los lectores a la posibilidad de que el pintor Francisco de Goya fuera un "monstruo" por haber dejado fuera del testamento a su posible hija, Rosario Weiss, que fue además su discípula.

El acto, que cuenta con la colaboración de Fundación BBK, tendrá lugar en el salón de actos de la biblioteca del Casco Viejo bilbaíno, a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y el autor conversará con el periodista cultural Félix Linares.

"Rosario molesta para la construcción de cierto mito de Goya porque plantea una pregunta incomodísima. Si fue su hija, ¿por qué la desheredó? ¿Por qué la dejó en la indigencia a ella y a su mujer en el testamento? Entonces, nos tenemos que plantear si Goya realmente es un tío admirable o es un monstruo. La duda permanece y yo intento salvarle, porque creo que hay indicios", explicó en una entrevista con Europa Press con motivo del lanzamiento de la novela.

El escritor madrileño vuelve a tirar de temas habituales en su literatura, como la historia de España, la paternidad o el lazo filial, que esta vez articula en "una obra de naturaleza híbrida, en la que literatura e historia confluyen, y la novela, en tanto género, se revela como un artefacto que inventa, a la par que contribuye a iluminar un pasado salpicado de lagunas y borrones", explican desde Alfaguara.

Compuesta a la manera de un díptico que, en la primera parte, se fija en el terreno de la narrativa histórica para deslizarse después hacia la ficción documental y el ensayo literario con notas de autoficción, 'La hija' comienza con el relato de Juan Antonio Rascón, un personaje histórico cuya voz se inspira en la necrológica de Rosario Weiss, que publicó en 1843, y en los textos que escribió para varios periódicos de la época.

SUSTRATO HISTÓRICO

Del Molino no esconde el sustrato histórico de una novela que tiene su primera chispa en una escena del ensayo 'El último Goya', de María-Santos Sainz donde se muestra a una niña paseando con Goya por los bulevares de Burdeos.

A esa lectura siguieron otras y 'La hija' se sostiene en una "extensa labor de investigación, expuesta en la segunda parte de la novela, sin renunciar, por ello, a la inventiva y la especulación y donde el límite entre ficción y realidad se muestra en una frontera ambigua que le permite a del Molino explorar el pasado con una mezcla de libertad y audacia", explican desde Alfaguara.

En sus declaraciones a Europa Press, el escritor aseguró que encuentra ecos de aquella época con la actualidad, para después apuntar que "hoy, en España hay las mismas discusiones que hace 200 años pero que mientras antes se "arreglaban" a "tiros", ahora se hace con Twitter.

El autor de 'La España vacía', aunque no es "catastrofista", sí ha encontrado parecidos en cuanto a polarización o en debates como el futuro de la monarquía.

"Si escribes literatura, el presentismo está bien porque nos interesa el pasado en la medida que podemos aprender del presente con ello. En esta época hay muchísimo. La polarización por ejemplo, era una época hiperpolarizada el principio del siglo XIX. Había unos debates políticos que nos suenan mucho en cuanto al tono, la refriega, en cuanto a lo irreconciliable de los bandos. Hay muchas cosas que nos suenan, incluso, salvando las distancias, porque se planteaban ya qué hacer con la monarquía, un debate que España está todavía planteándose constantemente y en unos términos muy parecidos", concluyó.