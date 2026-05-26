El servicio de solicitud de taxi por WhatsApp supera las 600 atenciones en su primer mes en San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de solicitud de taxi mediante WhatsApp puesto en marcha por Gipuzkoa Taxi, la Asociación Provincial de Taxistas Guipuzcoanos, hace apenas un mes ha cerrado su primer balance operativo con una respuesta con más de 600 servicios han sido atendidos en San Sebastián a través de Radio Taxi Donosti, incluyendo a socios colaboradores como Hernani y Astigarraga, en su fase piloto.

Según ha explicado la asociación, en este primer mes de funcionamiento, además de los datos de uso, desde el sector destacan especialmente la "valoración favorable" trasladada por las personas usuarias, en especial las más jóvenes, que han destacado "la comodidad, sencillez y rapidez del sistema, especialmente en situaciones en las que realizar una llamada telefónica resulta menos práctico".

Como principal novedad tras este primer balance operativo, el servicio incorpora ya la posibilidad de realizar reservas anticipadas de taxi directamente a través de WhatsApp, de momento únicamente en la capital guipuzcoana a través de Radio Taxi Donosti. Gracias a esta nueva opción, las personas usuarias podrán gestionar con antelación sus desplazamientos de una "manera rápida y cómoda".

El servicio permite solicitar un taxi a través de WhatsApp de forma sencilla, intuitiva y en varios idiomas. Además del canal de WhatsApp, el proyecto cuenta con una página web informativa donde las personas interesadas pueden consultar el funcionamiento detallado del servicio, resolver dudas frecuentes y solicitar un taxi también.