Silvia Intxaurrondo, Jordi Évole, Martxelo Otamendi o Marivi Ibarrola, Premios Periodismo Vasco 2023

La Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas, con el patrocinio de la Fundación BBK, Euskaltel, IHOBE y el Ayuntamiento de Bilbao, han elegido a los ganadores de los 'Premios Periodismo Vasco 2023', que han recaído en Silvia Intxaurrondo, en la categoría 'Premio Periodistas Vascos', y Jordi Évole, en la categoría 'José María Portell a la Libertad de Expresión'.

También han sido galardonados Martxelo Otamendi, en reconocimiento a su 'Trayectoria Profesional', la recién creada plataforma audiovisual de contenidos en euskera 'Primeran' de EiTB en la categoría de 'Periodismo Digital', Iñaki Petxarroman en 'Periodismo Medioambiental', Marivi Ibarrola en 'Fotoperiodismo' y Cadena SER-Radio Bilbao, en su 90 aniversario, en el apartado de 'Personaje o Institución Social'.

Los ganadores han sido los elegidos por un jurado compuesto por la Junta Directiva de la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, así como por una nutrida representación de medios de comunicación y universidades de la Comunidad Autónoma Vasca en donde se imparte estudios de periodismo y/o comunicación.

La periodista vizcaína Silvia Intxaurrondo ha sido galardonada en el apartado que reconoce a un profesional de la información de la Comunidad Autónoma Vasca que, por la proyección de su trabajo, "tanto en Euskadi como a nivel internacional, sea ejemplo y orgullo para nuestra profesión".

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y en Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos, su carrera profesional se inició en el matinal 'Hoy por hoy', de la Cadena SER presentado por Iñaki Gabilondo.

Ha trabajado además en los espacios informativos de CNN+, Noticias Cuatro y ETB2. Después de casi cuatro años al frente de Telenoticias, el informativo de fin de semana de Telemadrid, en 2021 fichó por TVE para presentar el programa matinal 'La hora de La 1'.

El Premio a la Libertad de Expresión ha recaído en el periodista catalán Jordi Évole, tras la polémica suscitada por su último trabajo 'No me llame Ternera', "una entrevista en profundidad en forma de documental cinematográfico con el ex miembro de ETA, Josu Urrutikoetxea", presentado este año en el marco del Festival de San Sebastián.

Martxelo Otamendi, quien fuera el responsable de la edición de los diarios Euskaldunon Egunkaria y Berria hasta este año, en que ha decidido acceder a su jubilación, recibirá el premio en reconocimiento a su 'Trayectoria Profesional'.

El Premio al 'Personaje o Institución social', cuyo objetivo es premiar a un personaje o institución social que haya tenido una importante repercusión en los medios de comunicación por "su altruismo y labor social", ha sido para Cadena SER-Radio Bilbao, en reconocimiento a sus 90 años.

En la categoría 'Periodismo digital', el órgano colegiado de los periodistas vascos ha querido reconocer a 'Primeran', la primera plataforma de contenidos audiovisuales en euskera, creada desde EiTB.

Por su parte, el Premio 'Fotoperiodismo Juantxu Rodriguez' ha sido para Marivi Ibarrola, fotógrafa riojana, afincada en Madrid, quien retratara la movida madrileña de la década de los 80. Sus fotografías de grupos de rock y conocidos artistas se publicaron en numerosos fanzines y medios de la época, y están recogidos en una obra antológica que lleva por título 'Yo disparé en los 80'.

El periodista Iñaki Petxarroman será quien reciba este año este galardón de 'Periodismo ambiental', cuyo objetivo es premiar a los profesionales especializados en información medioambiental.

PREMIO HONORÍFICO

El 'Premio Honorífico', creado para reconocer el legado y la trayectoria profesional y calidad intelectual de un personaje significado dentro de la profesión, ha recaído en el recientemente fallecido periodista y escritor Antonio Álvarez Solis, quien fuera columnista de opinión y colaborador habitual de las tertulias televisivas y radiofónicas en destacados medios de comunicación públicos y privados vascos.

De manera excepcional, el jurado ha decidido reconocer también 'in memoriam' a la periodista Yolanda Alicia, fundadora y directora de Tele7, premiando "su entrega a esta profesión que ejerció de forma totalmente vocacional, desarrollando su propio proyecto empresarial para la margen izquierda del Nervión y practicando siempre un periodismo de proximidad, centrado en la información local'.

La gala de entrega de los 'Premios Periodismo Vasco 2023' se celebrará el próximo 8 de noviembre, a las siete de la tarde, en la Sala BBK de la Gran Vía de Bilbao.