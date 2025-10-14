Los sindicatos vascos llaman a secundar los paros de este miércoles para denunciar el "genocidio" de Israel

ELA plantea paros de 4 horas por turno, LAB, CCOO, UGT, Steilas, Esk, CGT, Etxalde e Hiru proponen 3 horas y en Educación hay huelga general

BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los sindicatos vascos saldrán este miércoles a la calle en el marco de los paros convocados para denunciar el "genocidio" cometido por Israel contra el pueblo palestino. ELA realizará paros de cuatro horas por turno, mientras que la convocatoria conjunta de LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT, Etxalde e Hiru será de tres horas por turno. En Educación, tanto ELA, por su parte, como LAB y Steilas, han optado por convocar huelga todo el día.

Las centrales sindicales han optado por mantener los paros que se habían anunciado pese a la firma este martes en Egipto del plan de paz propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, para la Franja de Gaza, una iniciativa que ha propiciado hasta el momento la liberación de los últimos rehenes israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Por lo tanto, este miércoles la solidaridad con el pueblo palestino volverá a llenar las calles de Euskadi, como ha ocurrido desde el inicio del conflicto, y se ha evidenciado, tanto en diversas manifestaciones y movilizaciones, como con motivo del paso de la Vuelta ciclista por Euskadi, en protesta por la presencia del equipo israelí de ciclismo.

PAROS

Los paros oscilarán entre los tres y cuatro horas por turno dependiendo de las convocatorias y, en caso de Educación, sí que se ha convocado por parte de algunos sindicatos, una huelga de todo el día.

En concreto, ELA ha convocado un paro general de cuatro horas, que será de toda la jornada completa en el caso de Educación y sectores dependientes. El sindicato, que convoca estos paros junto a CIG (Galiza) e Intersindical (Catalunya), pretende con estas huelgas exigir a los distintos gobiernos, además de la Comisión Europea, que rompan relación con el estado "genocida" de Israel, además de defender el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y que Israel "cese en la ocupación de tierras".

Los paros de ELA serán de 3.00 a 7.00 horas a la mañana (en turnos industriales de 02.00-06.00 horas), de 11.00 a 15.00 horas (en turnos industriales de 10.00-14.00 horas) y de 18.00 a 22.00 horas.

Además de estos paros de cuatro horas, ELA ha convocado una huelga general en Educación y está previsto que piquetes estén presentes en varias escuelas. Esta central sindical prevé movilizaciones en todas la capitales y comarcas tanto de Euskadi como de Navarra.

En el caso de Bilbao, serán frente a la sede del PSE-EE, en San Sebastián ante el Gobierno vasco, y en Vitoria frente a la subdelegación del Gobierno, todas ellas a las 11.45 horas.

El acto principal será el de la capital vizcaína, en el que participará el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza y, además, ha convocado concentraciones en distintas localidades como Durango, Gernika, Eibar, Zarautz, Azpeitia, Tolosa, Beasain y Errenteria.

CONVOCATORIA CONJUNTA

Por su parte, LAB, CCOO, UGT, Steilas, ESK, CGT/LK, Etxalde e Hiru han convocado en Euskadi paros de tres horas en diferentes tramos, de 3.00 a 6.00 horas, de 11.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 22 horas. En el caso de los trabajadores que finalicen su jornada a las 15.00 horas, la convocatoria se plantea para cuatro horas.

Las manifestaciones serán también conjuntas y se llevarán a cabo en las tres capitales vascas a las doce y media del mediodía (Plaza Sagrado Corazón en Bilbao, Boulevard en San Sebastián y Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria).

En cada capital se han organizado columnas que confluirán en la salida de las distintas manifestaciones. En el caso de la capital vizcaína están previstas cuatro columnas que partirán desde la sede de Eitb, Deusto, Uribarri y Casco Viejo hasta confluir en el punto de salida de la marcha en Sagrado Corazón.

Con esta convocatoria conjunta, estos sindicatos pretenden trasladar la solidaridad del conjunto de la clase trabajadora con el pueblo palestino, así como denunciar el "genocidio y los crímenes" contra la humanidad que está cometiendo Israel. También reclaman a las patronales e instituciones que suspendan toda relación comercial con el Estado de Israel. Además, en el caso de LAB y Steilas han convocado paro de todo el día en el ámbito de Educación.

Desde UPTA Euskadi también han expresado el apoyo de los trabajadores autónomos a esta jornada y a las movilizaciones convocadas por estos sindicatos contra el "genocidio" en Palestina.

Por su parte, el sindicato de Estudiantes (Ikasle Sindikatua) ha vuelto a convocar una huelga general de 24 horas en todas las etapas educativas a partir del 3º de la ESO, tras la desarrollada el 2 de octubre para denunciar "el genocidio" y "obligar al Gobierno a romper todas las relaciones con Israel, sean económicas, diplomáticas e incluso militares".

Además de la huelga, este sindicato llama a secundar las manifestaciones convocadas a las doce y media en las capitales vascas por LAB, CCOO, UGT, ESK, Steilas, CGT, Etxalde e Hiru al considerar importante la movilización junto a la clase trabajadora.

Por su parte, el consejo de Estudiantes de la Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco (EHU) ha aprobado la convocatoria de un paro académico para el 15 de octubre de 2025 en todos los campus de la universidad, en el marco de las movilizaciones previstas en la jornada para denunciar el "genocidio del pueblo palestino".

PALESTINAREKIN ELKARTASUNA

Además de estas protestas planteadas por los sindicatos, desde Palestinarekin Elkartasuna se han convocado unas movilizaciones propias bajo el lema "La lucha contra la colonización no ha cesado. Disolución de Israel. Ruptura de relaciones".

En concreto, los actos serán a las 17.30 horas en la Nueva Catedral en Vitoria, en San Sebastián a las 18.00 horas en la plaza Pio XII y en Bilbao a las 18.30 horas en la Delegación de Educación.

Por su parte, la Iniciativa Ciudadana Gernika-Palestina mostrará su apoyo a todas las convocatorias realizadas por los sindicatos y, además, ha convocado para la tarde movilizaciones y cacerolada bajo el lema "Genozidioa STOP! Konpromisoa Palestinarekin. ¡Ruptura con Israel ya!". En concreto, a las 19.30 horas se llama a hacer actos ruidosos en los ayuntamientos.