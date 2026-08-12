El sol gana fuerza y vuelve a iluminar el cielo de Euskadi tras unos segundos de oscuridad casi total

Eclipse en el cielo de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sol gana fuerza pasadas las ocho y media de la tarde de este miércoles y vuelve a iluminar el cielo de Euskadi tras unos segundos de oscuridad casi total, lo que ha sido recibido con aplausos entre las personas que se han repartidos por las zonas altas y playas para observar mejor el fenómeno meteorológico, y con ladridos por parte de los perros, extrañados de la situación.

Ha sido el caso de las cientos de personas que han subido al monte Artxanda, en Bilbao, para alcanzar un punto alto de mejor visión. No ha sido en este caso una oscuridad total, ya que ha quedado rastros de claridad en el cielo. Tras alcanzar el punto de menos luz, en pocos minutos la luz del sol ha vuelto a brillar con fuerza, en una jornada despejada.

En San Sebastián, ciudad que se encuentra en su Semana Grande, algunos ciudadanos se han dirigido a las playas para observar el eclipse y otros han optado por irse a zonas altas, como el parque Ametzagaina, que cuenta con un mirador desde donde cientos de personas ha usado sus gafas, y algunos sentados en sillas de camping que han llevado para la ocasión, disfrutando el momento.

En Álava, uno de los destinos para apreciar el fenómenos solar ha sido el embalse de Ullíbarri-Gamboa, que cuenta con dos grandes áreas recreativas con zonas de césped, áreas de picnic, servicios y vigilancia de socorristas. Muchos han aprovechado para hacer picnics y tener una mejor perspectiva mientras consumen bebidas y comidas que han llevado a esas zonas, algunos también sentados sobre sillas de playa para hacer más cómoda su estancia.