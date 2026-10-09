Sorprendido un conductor circulando por la AP-8 en Zarautz con un furgón sustraído en Bélgica - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la madrugada de este viernes a un conductor de 32 años al que ha interceptado en un control policial circulando por la AP-8 en Zarautz con un furgón presuntamente sustraído en Bélgica.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, hacia la una de la madrugada de este viernes agentes de la Unidad Territorial de Tráfico de la Ertzaintza en Gipuzkoa han parado un furgón con placas de matrícula de Bélgica durante un control de vehículos pesados que estaban realizando en la autopista AP-8 en el término de Zarautz.

El conductor y único ocupante no portaba ningún tipo de documentación del vehículo, indicando que pertenecía a la empresa en la que trabaja y que le habían encargado el traslado del furgón desde Bélgica hasta Portugal.

Los agentes actuantes han realizado las oportunas verificaciones, comprobando que el furgón constaba como sustraído en el país belga, según un señalamiento Schengen.

Por tal motivo, finalmente se ha procedido a la detención del conductor, un hombre de 32 años y procedencia europea, que ha sido trasladado a dependencias policiales y este viernes ha sido puesto a disposición judicial, una vez finalizadas las correspondientes diligencias. Además, se van a realizar los trámites necesarios para la devolución del vehículo a su legítimo propietario.