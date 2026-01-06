El sorteo de El Niño deja al menos 4,8 millones del euros en Euskadi con un repartido primer premio

Celebración del primer premio de la lotería de El Niño en la administración Ormaechea de Bilbao - H. BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo extraordinario de la lotería de El Niño ha dejado en Euskadi al menos 4,8 millones de euros del primer premio repartidos en Bilbao, San Sebastián-Donostia, Vitoria-Gasteiz, Oiartzun y Elorrio, mientras que el segundo y el tercer premio han pasado de largo.

Después de que el año pasado el 'gordo' del sorteo del día de Reyes no se dejara ver en la Comunidad Autónoma Vasca, este año ha caído, aunque muy repartido, en diferentes puntos de su greografía, como en Bilbao, San Sebastián-Donostia, Vitoria-Gasteiz, Oiartzun y Elorrio.

Dotado con dos millones de euros por serie, el número 6703, agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, también ha estado muy repartido por todo el Estado, ya que se ha vendido en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros lugares.

En Bilbao, dos administraciones han repartido parte del primer premio. La mítica Ormaechea, ubicada en el número 52 de la Alameda Urquijo, ha vendido diez décimos, que suponen dos millones de euros.

Sus responsables han sido los primeros en levantar la persiana y descorchar el champán tras conocer la noticia. No en vano tienen la experiencia acumulada de más de 80 años de trayectoria. Fue abierta por Concha Ormeachea, abuela del actual titular, que lo dejó a su hija, y ahora lo lleva la tercera generación. "Llevamos tres generaciones repartiendo premios", ha destacado Iván.

La administración Carrera, en Hurtado de Amezaga número 8, solo ha dejado 200.000 euros a través de un décimo vendido por terminal, pero a su propietario, Antton Garro, le ha sabido como si hubiera repartido "millones de euros", tras haber adquirido el negocio tan solo hace año y medio. Por ello, ha sido uno de los locales en los que más se ha notado la celebración y donde ha corrido más cava.

El otro establecimiento que ha vendido otra serie ha sido el de la calle Urbieta número 5 de San Sebastián. Con el nombre de la familia Arroyo, esta administración ha repartido dos millones de euros a través de diez décimos.

Su responsable, Pedro Arroyo, no ha podido ocultar su "alegría". "Estábamos esperando a este importante sorteo y hemos tenido la suerte de dar el primer premio. El Niño, no sé por qué, siempre se acerca algo por aquí, por el País Vasco", ha afirmado.

Otros 200.000 euros han dejado las administraciones lotería número 1 de la localidad vizcaína de Elorrio (en la calle Urarka, 3), al igual que las de Plaza de la Constitución 7 de Vitoria, y la del centro comercial Mamut del municipio guipuzcoano de Oiartzun. Las tres han vendido un décimo cada una a través de máquina.

La responsable del establecimiento de Elorrio, Beatriz Elkoro, ha explicado que es la primera vez que reparten el primer premio de lotería de El Niño, pero en Navidad del año 2007 repartió casi 18 millones de euros del premio gordo, además de un segundo premio en 2023, entre otros.

También ha expresado su "alegría" por haber repartido "un trozo" del 06703 el representante de la administración de la plaza de la Constitución de la capital alavesa, Roberto Pinedo Uriarte. "Hemos repartido otros premios en otras ocasiones pero menores, no tan llamativo como este primer premio, y llevamos ya aquí 40 años. Tenemos cariño a este sorteo de El Niño", ha afirmado.

Pinedo ha señalado que, de esta forma, se empieza bien este 2026, y más la persona agraciada con los 200.000 euros. "Siempre viene bien", ha añadido.

Por otra parte, también se ha vendido a través de máquina otro décimo del 06703 en la administración de lotería situada en el centro comercial Mamut de Oiartzun (Gipuzkoa), por lo que ha repartido, al menos, otros 200.000 euros.