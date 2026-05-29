La startup FooQai, especializada en tecnología IA para restaurantes, ganadora de la quinta edición de GOe On the Road - BCC

SAN SEBASTIÁN 29 May. (EUROPA PRESS) -

La startup FooQai, de Boston (Estados Unidos), especializada en el desarrollo de tecnología para restaurantes impulsada por IA que ayuda a las cocinas a mejorar la consistencia del emplatado, el control de porciones y la gestión del coste de alimentos mediante su plataforma PlateScan, ha sido seleccionada como ganadora de la quinta edición de GOe On The Road.

Esta competición internacional de emprendimiento foodtech está impulsada por GOe-Gastronomy Open Ecosystem con el apoyo del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y Hazi Fundazioa.

El anuncio de la startup ganadora se ha celebrado en el marco de 'GOe Next: food venture summit', el primer encuentro de emprendimiento en gastronomía y alimentación organizado por GOe-Gastronomy Open Ecosystem, en San Sebastián, con el objetivo de "entender, conectar y trabajar en comunidad la alimentación del futuro", celebrado en colaboración con el apoyo del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y Hazi Fundazioa.

Richard Spada, Chief Customer Officer de FooQai, ganadora de esta quinta edición de GOe On The Road, ha resaltado la importancia de "dar visibilidad a proyectos emergentes del sector de la alimentación".

El evento GOe Next ha sido inaugurado por el director general de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, el director de Política e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco, Iker Iglesias, e Irati Lekue, responsable de emprendimiento de GOe-Gastronomy Open Ecosystem.

Durante la jornada se han abordado temas relacionados con tecnología aplicada a la gastronomía, innovación alimentaria, fermentación, inteligencia artificial, transformación agroalimentaria y emprendimiento foodtech.

Las startups finalistas de GOe On the Road -AlgaleX, Fermtech, FooQai y Quimya- han presentado su propuesta de valor ante un jurado compuesto por Asier Alea, director de desarrollo global de Basque Culinary Center; Begoña Rodríguez, directora de GOe Tech Center; e Iker Iglesias, director de Política e Industrias Alimentarias del Gobierno Vasco y David Martinez de Stellum Capital.

FooQai ha sido premiada con un proyecto de investigación e innovación a desarrollar en GOe Tech Center y acceso al network internacional del ecosistema Basque Culinary Center.

FooQai, startup ganadora de la parada de Boston, desarrolla tecnología para restaurantes impulsada por IA que ayuda a las cocinas a mejorar la consistencia del emplatado, el control de porciones y la gestión del coste de alimentos mediante su plataforma PlateScan, que analiza los platos en tiempo real y ofrece información práctica para reducir desperdicios y mejorar la calidad.