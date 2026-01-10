Detenida una mujer en Zierbena (Bizkaia) por estafar más de 24.000 euros a su arrendatario

BILBAO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 60 años de edad fue detenida este pasado viernes en la localidad vizcaína de Zierbena acusada de estafar más de 24.000 euros a su arrendatario, realizando continuas retiradas de dinero en entidades bancarias con la tarjeta de su inquilino sin su autorización e incluso utilizándola para hacer compras en establecimientos de la zona, según ha informado el Departamento de Seguridad.

La víctima, una persona de edad avanzada y con problemas cognitivos, residía en la vivienda de la ahora detenida, en calidad de arrendatario. En el transcurso de un ingreso del hombre en el hospital, la arrendadora le fue a visitar y, poco tiempo después, sus familiares descubrieron que ese día se había realizado una retirada de dinero en el cajero automático del centro sanitario. Ante la imposibilidad de que hubiera podido efectuarlo la propia víctima mientras se encontraba ingresada, la familia comenzó a inspeccionar las cuentas.

En el análisis de los movimientos bancarios se observaron una serie de extracciones que el hombre no reconocía haber realizado ni autorizado. De esta manera, la familia pudo constatar que desde el inicio de la convivencia en el piso de Zierbena en régimen de alquiler se realizaron numerosas retiradas de efectivo, cuya suma total podría ascender, e incluso superar, los 24.000 euros hasta la fecha actual, incluidas algunas compras en comercios de la zona.

Asimismo, se pudo descubrir que también se había efectuado alguna compra por internet a nombre de otro inquilino de la misma vivienda, un hombre de 50 años.

Todos estos hechos fueron denunciados en la comisaría de Muskiz y los agentes encargados de la investigación, tras realizar las gestiones oportunas para verificar la autoría de la estafa continuada, detuvieron este pasado viernes a la presunta autora, una mujer de 60 años.

Al otro arrendatario, de 50 años, que convivía con la detenida y con la víctima, también se le han abierto diligencias como investigado por un delito leve de estafa por realizar compras de menor entidad con la tarjeta de la víctima.

La arrestada permanece en dependencias policiales a la espera de la finalización de las diligencias antes de ser puesta a disposición judicial.