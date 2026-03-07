Sucesos.- Detenidas dos personas tras robar joyas por valor de 3.000 euros en una joyería del Goierri (Gipuzkoa)

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a los dos presuntos autores, de 21 y 34 años, de un robo perpetrado el viernes en una joyería de una localidad guipuzcoana de la comarca del Goierri, tras apropiarse de varias alhajas por un valor aproximado de 3000 euros.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos de produjeron pasadas las 11 horas de la mañana del viernes, cuando un joven entró a una joyería del Goierri y preguntó si tenían cadenas de oro gruesas de caballero y, tras indicarle que no disponían de ninguna joya de esas características, abandonó el local.

Minutos después, esta misma persona, con la cabeza cubierta por una capucha, abrió la puerta del establecimiento y le franqueó la entrada a un varón que iba con la cara y la cabeza tapadas. Este segundo individuo accedió al mostrador y empujó a la dependienta, seguidamente apareció su marido y le conminó a que se fuera.

El desconocido llegó a abrir algunos cajones y se apoderó de varios pares de pendientes, un lote de pulseras, una sortija y una gargantilla, todo ello valorado en unos 3.000 euros.

Patrullas de la Ertzaintza y Policía Local acudieron al lugar y, una vez vistas las imágenes de las cámaras de seguridad y realizadas una serie de averiguaciones, pudieron identificar a los presuntos autores del robo.

Los sospechosos fueron localizados en la propia localidad a primera hora de la tarde y se procedió a su arresto y traslado a dependencias policiales. Los detenidos, de 21 y 34 años y con antecedentes por delitos contra el patrimonio, han sido puestos este sábado a disposición judicial.