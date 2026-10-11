Detenido por daños superiores a los 1.000 euros en la habitación de un alojamiento turístico en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 36 años de edad, fue detenido este pasado sábado en San Sebastián tras causar daños superiores a los 1.000 euros en la habitación del hotel donde se hospedaba, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este pasado sábado, en un hotel de la Parte Vieja de la capital guipuzcoana. Al parecer, alrededor de las cuatro de la madrugada, clientes del establecimiento escucharon fuertes ruidos procedentes de la habitación del ahora detenido y, por la mañana, trasladaron al responsable del hotel las molestias sufridas.

Esta persona se dirigió a la habitación donde se habían originado los ruidos y pudo comprobar que el cliente había ocasionado daños en la misma. Concretamente, había baldosas rotas, el cristal de la mampára de la ducha se encontraba fracturado y la grifería estaba arrancada, lo cual había provocado la rotura de una tubería que posteriormente, ocasionó una inundación en un local situado debajo del hotel.

Alertada la Ertzaintza por el gerente, la patrulla desplazada al lugar comprobó los daños causados y procedió a la detención del presunto autor. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias correspondientes, fue puesto a disposición judicial.