Detenido uno de los implicados en el robo violento contra una pareja de avanzada edad en Getxo el 7 de julio

BILBAO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este jueves en Llodio (Álava) a uno de los presuntos implicados en un robo violento que tuvo lugar el pasado 7 de julio contra una pareja de avanzada edad en la localidad vizcaína de Getxo, un joven de 20 años con antecedentes policiales y dos detenciones previas por delitos contra el patrimonio. El supuesto segundo autor, un joven de 19 años, también con antecedentes policiales y dos detenciones por delitos contra el patrimonio, se encuentra en prisión, por lo que se le han abierto diligencias como investigado por los mismos delitos.

Según ha recordado el Departamento de Seguridad, el robo se produjo a última hora de la tarde de pasado 7 de julio en el barrio getxotarra de Las Arenas. Una pareja de 71 y 76 años caminaba por la vía pública cuando dos jóvenes se les acercaron y de manera violenta rompieron una cadena de oro que portaba la mujer.

Las víctimas trataron de evitar el robo, pero los autores forcejearon y llegaron a tirarlas al suelo. Finalmente, los dos hombres huyeron del lugar sin poder sustraer la cadena. Testigos de los hechos solicitaron la presencia de la Ertzaintza, que acudió al lugar y constató que las víctimas presentaban numerosas lesiones debido a la violencia empleada en el robo.

Los recursos sanitarios procedieron al traslado de las víctimas al hospital de Urduliz, donde la mujer tuvo que ser operada de una rodilla.

Se da la circunstancia de que ese mismo día la Policía Local de Leioa identificó a dos jóvenes de características similares a las de los autores, sentados en un banco de la localidad, ha señalado Seguridad. Una vez contrastada la información de Policía local con los testimonios de los testigos y las víctimas, se concluyó que los identificados eran los autores del robo violento, con lo que se inició su búsqueda.

Este jueves la Ertzaintza detuvo en la localidad alavesa de Llodio al primero de los implicados, un joven de 20 años con antecedentes policiales y dos detenciones previas por delitos contra el patrimonio. El arrestado está acusado de un delito de robo con violencia y otro delito de lesiones. El detenido fue conducido a dependencias policiales, donde permanecerá hasta su puesta a disposición judicial.

El segundo autor, otro joven de 19 años también con antecedentes policiales y dos detenciones por delitos contra el patrimonio, se encuentra en prisión, por lo que se le han abierto diligencias como investigado por los mismos delitos.