Un detenido y un menor investigado por agredir a una persona en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido a un joven, de 19 años, e investiga a un menor, de 17 años, por su presunta implicación en la agresión a un hombre la madrugada de este domingo en el Paseo de la Concha de la capital guipuzcoana.

Sobre las seis y media de esta mañana, se ha registrado una pelea entre varias personas en las proximidades de un establecimiento de ocio del Paseo de la Concha. En la misma un hombre, de 35 años, ha resultado herido y ha sido evacuado al Hospital Donostia, ha informado el Departamento de Seguridad.

Las averiguaciones han permitido identificar a dos jóvenes supuestamente implicados en esta agresión. Se tratarían de un menor de 17 años, al que se le han abierto diligencias como investigado por un presunto delito de lesiones, y un joven, de 19 años, al que se le atribuiría un presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

Al parecer, el arrestado habría propinado una patada y un pisotón en la cabeza a la víctima cuando se encontraba tendida en el suelo. Ambos tienen antecedentes policiales. El detenido será puesto a disposición judicial una vez que se finalicen las diligencias policiales pertinentes. La Ertzaintza prosigue con la investigación para aclarar las circunstancias de este incidente.