VITORIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 38 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz por un presunto delito de violencia de género tras mantener un forcejeo con su pareja.

El arresto se produjo poco después de las ocho de la tarde de este pasado lunes, cuando una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana en el Casco Viejo fue requerida porque se estaba produciendo una fuerte discusión de pareja en una vivienda.

Una vez llegados al domicilio, los agentes pudieron observar signos compatibles con un forcejeo. En vista de todo ello, los policías procedieron a la detención del varón por un presunto delito de violencia de género, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.