Sumar acusa a Denis Itxaso de colocarse "del lado de los rentistas y de los fondos buitre"

Archivo - Alba García y Jon Hernández - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha acusado al consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, de colocarse "del lado de los rentistas, de los fondos buitre, y de la gente que hace dinero a costa de un derecho fundamental".

La coordinadora de Sumar Mugimendua, Alba García, ha reprochado a Itxaso que el anuncio de acelerar la declaración de Erandio como zona tensionada "llega tarde y es un insulto a la inteligencia" para las familias del municipio vizcaíno "cuyos contratos de alquiler vencen de inmediato".

García, en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, ha cuestionado que la respuesta al problema de acceso a la vivienda pueda limitarse a aumentar la construcción. En este sentido, ha advertido de que "construir más vivienda no es suficiente si no decidimos quién la controla y para qué, y si seguimos haciendo leyes para los rentistas y no para las personas trabajadoras y quienes vivimos de alquiler".

Por otra parte, la coordinadora de Sumar ha reclamado medidas que contribuyan a "poner coto a la concentración" y reforzar la capacidad pública de intervención.

El parlamentario Jon Hernández, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto a García, ha presentado una proposición no de ley para "actuar sobre la acumulación de la propiedad".

EXCLUSIÓN DE LOS FONDOS

"Queremos limitar la acumulación de vivienda y excluir a los fondos de inversión del mercado de la vivienda habitual", ha señalado.

La iniciativa plantea establecer límites legales a la acumulación, impedir que fondos y otros vehículos financieros adquieran viviendas destinadas a residencia habitual y crear un registro de grandes tenedores, fondos de inversión y operadores inmobiliarios.

La propuesta plantea también ampliar los supuestos de incumplimiento de la función social de la vivienda y reforzar instrumentos como el tanteo y retracto, la expropiación y el alquiler forzoso.

Hernández ha señalado que "la función social de la propiedad debe ser real", y que "cuando no se cumpla esa función social, hay que actuar".

Desde Sumar se ha puesto el foco en el nuevo Fondo Social de Vivienda, anunciado por el Gobierno Vasco con una dotación de 2.000 millones de euros para 10.000 viviendas en alquiler en ocho años. Este fondo contará con dos tercios de capital privado, una rentabilidad del 6,62% para los inversores, y suelo público en derecho de superficie durante 75 años.

La coalición se ha preguntado qué ocurrirá cuando terminan esos plazos. "¿Quién compra las participaciones de esas sociedades vehículo? ¿Qué impide que un futuro Gobierno cambie la norma?", ha preguntado.

"HACER CAJA"

Sumar considera que con suelo público, dinero público y recursos públicos, "hay que garantizar la función social permanente de la vivienda". En este sentido, ha recordado como precedente lo ocurrido en Madrid en 2013 con la venta de viviendas públicas a grandes fondos, y ha advertido de que "Euskadi no puede dejar abierta esa puerta".

"Lo público no puede servir para financiar el negocio privado ni para hacer caja a costa de las personas que sostenemos este país", ha añadido. Sumar ha reclamado que en Euskadi "no se hagan leyes a medida para hacer negocio y para los rentistas", en referencia a la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda.

En este sentido, ha indicado que cada vivienda atrapada en la especulación es una familia expulsada de su hogar", por lo que ha reclamado "pasar del reconocimiento del derecho a su garantía efectiva".

A su juicio, la declaración de zona tensionada de Erandio "va a llegar tarde", y ha reclamado "actuar antes sobre la compra masiva de vivienda con fines especulativos". En este sentido, ha lamentado que cuando presenta iniciativas "que tocan la propiedad o la acumulación de propiedad de vivienda", Sumar "siempre se encuentra con un PSOE con el freno de mano echado".

"Con medidas de ese tipo, que atacan a esos fondos que compran viviendas de manera masiva para especular con ellas, nos ahorraríamos luego tener que andar buscando soluciones deprisa y corriendo cuando vemos las consecuencias", ha afirmado.