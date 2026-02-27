Talgo registró una cifra de negocio de 618 millones de euros y una deuda financiera neta de 394 millones en 2025

Tren de alta velocidad de Talgo - TALGO

VITORIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Talgo S.A. registró cifra de negocio de 618 millones de euros en 2025, año que se vio marcado para esta empresa por una deuda financiera neta de 394 millones de euros y por el impacto de los gastos derivados del ajuste del proyecto de Deutsche Bahn (DB) y el acuerdo alcanzado con Los Ángeles Metropolitan Transportation Authority (LACMTA).

En este contexto de ajuste de ciertos proyectos, Talgo ha registrado un Ebitda de 0,6 millones de euros, aunque el ebitda sin factores extraordinarios ha sido de 53,9 millones de euros, según ha informado la empresa en un comunicado.

El resultado neto en 2025, último ejercicio antes del inicio de una nueva etapa con el nuevo accionariado que supuso la entrada de un grupo de inversores vascos en la compañía, se cierra con unas pérdidas de 100 millones de euros, lo que supone una mejora del 6,7% frente al ejercicio 2024, cerrado con unas pérdidas de 107,9 millones de euros.

A finales de 2025, coincidiendo con la entrada de los nuevos accionistas, Talgo reforzó su situación patrimonial y fortaleció su capacidad financiera. De esta manera, la compañía se ha dotado de los recursos suficientes para acometer las inversiones en capital circulante esperadas para los próximos años, y así ejecutar adecuadamente la cartera de proyectos.

En diciembre de 2025 se formalizó una nueva estructura de financiación sindicada y la concesión de una nueva línea de avales: Tramo CESCE: financiación de 650 millones de euros a 6 años (Term Loan) con una póliza de seguro para créditos de circulante por parte de CESCE; y Tramo no CESCE: línea de circulante de 120 millones de euros a 5 años (RCF).

También se logró una línea de avales con cobertura parcial CESCE por importe de 500 millones de euros. Asimismo, en diciembre de 2025 se llevaron a cabo aportaciones de fondos propios a través de la suscripción y desembolso de una ampliación de capital por importe de 45 millones de euros (SEPI) y de la emisión de bonos convertibles en acciones por importe de 105 millones de euros (SEPI y otros inversores), contribuyendo así a una mejora sustancial de la capacidad financiera y a un refuerzo patrimonial significativo.

CARTERA DE PEDIDOS

Talgo ha cerrado 2025 con una cartera de pedidos que alcanza los 4.446 millones de euros, y que en 2026 se acerca ya a los 6.000 millones de euros, tras la reciente formalización del contrato de Arabia Saudi.

La mayor parte de los nuevos pedidos corresponden tanto a extensiones de contratos actuales como a pedidos sobre plataformas ya desarrolladas. La compañía continúa expandiendo su tecnología en mercados estratégicos convirtiéndose en un referente del mercado intercity de más de 200 km/h.

Entre los principales hitos en el área de desarrollo de negocio destaca que FlixTrain ha formalizado la adjudicación de un pedido para la fabricación y mantenimiento de hasta 65 trenes por un valor de hasta 2.400 millones de euros, con un primer pedido en firme cercano a los 1.100 millones de euros, y fortaleciendo la presencia de Talgo en Europa Central con una cartera de hasta 141 trenes de la plataforma intercity, con los contratos de mantenimiento asociados.

En febrero de 2026 se formalizó el proyecto adjudicado por SAR (Arabia Saudí) al consorcio SSTPC, para el que Talgo fabricará 20 trenes de Muy Alta Velocidad, y proporcionará los servicios de mantenimiento de toda la flota hasta el año 2038.

PERSPECTIVAS EN 2026

Talgo comienza una nueva etapa y las perspectivas para 2026 reflejan un nivel récord de actividad industrial, impulsando los ingresos a un nivel aproximado de 750 millones de euros.

Se espera que el Ebitda alcance márgenes del orden del 8%, incorporando ya nuevos contratos alineados con la estrategia de mejora de márgenes, 'cash flow' e indexación, basados en plataformas de producto, e incorporando contratos de mantenimiento asociados, mientras se prevé que el endeudamiento se mantenga a un nivel elevado, en línea con el nivel de circulante invertido en los proyectos en curso.

Además, la compañía confía en que el buen momento comercial continúe en 2026, impulsando la cartera de proyectos intercity y de alta velocidad.

En este contexto, la empresa trabaja en oportunidades potenciales para los próximos dos años por valor de 7.900 millones de euros. Los países europeos se sitúan como principal mercado objetivo, con más del 60% de las oportunidades actuales en el segmento de larga distancia y alta velocidad, donde las tecnologías desarrolladas recientemente se posicionan como referencias en sus segmentos de mercado.

Por todo ello, se ha iniciado el proceso de ampliación del equipo humano con la contratación en 2026 de 200 personas. Los desafíos para los próximos años incluyen la participación en la segunda ola de liberalización de la alta velocidad en España y en las próximas licitaciones de Renfe para suplir las carencias de la flota actual.

Además, está previsto el desarrollo del nuevo tren de alta velocidad para la década de 2030, más eficiente energéticamente y con capacidad para circular a 350 km/h. Esta nueva plataforma que será la sucesora del Avril necesitará un gran esfuerzo de desarrollo e innovación. A su vez, se prevé la participación en el despliegue de la alta velocidad en Europa del Este, y en particular en países como Polonia.