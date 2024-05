El Teatro Arriaga de Bilbao acoge el 9 de mayo una función de 'Iribarne', de Esther F. Carrodeguas,

La obra radiografía en clave de humor la figura de Fraga Iribarne y su papel en la reciente historia de España, del franquismo a la democracia



El Teatro Arriaga de Bilbao ofrecerá el próximo jueves, 9 de mayo, a las 19.30 horas, una función de la obra 'Iribarne', escrita por la autora gallega Esther F. Carrodeguas, en torno a la figura del político gallego Manuel Fraga Iribarne y su papel en la reciente historia de España desde el franquismo hasta la democracia, presentando una obra que "ni es un biopic ni pretende enseñar Historia".

'Iribarne' es una obra fundamentada en la investigación y la reflexión para "dialogar con el presente desde una mirada crítica e irónica" y se presenta como "un intento (irreverente) por comprender cómo hemos llegado hasta aquí caminando de la mano de uno de esos personajes secundarios, pero increíblemente imprescindibles de la historia de España", según han explicado desde el teatro bilbaíno.

Iribarne está dirigida por Xavier Castiñeira, cofundador junto a Carrodeguas de la compañía ButacaZero. Se trata del séptimo proyecto en el que ambos forman 'tándem' creativo, y han tenido que responder a "numerosos desafíos durante el proceso de construcción de la dramaturgia de la obra, como por ejemplo la búsqueda del punto de equilibrio del humor, del estilo, así como el lugar desde el que posicionarse, teniendo en cuenta que Fraga como personaje es inabarcable, tanto por su biografía personal como por su trayectoria política", han detallado desde el Arriaga.

Como propuesta, han destacado, 'Iribarne' resulta "interesante", ya que "se sustenta sobre el silencio, parta abrir puertas al diálogo, aunque sea para provocar controversia".

PUESTA EN ESCENA

El montaje está planteado en tres episodios, que reflejan la evolución política desde el Franquismo, la Transición y la Democracia, para culminar con el período de "hegemonía" de Fraga en Galicia. La puesta en escena de la obra ofrece, "con ritmo frenético, un juego coral donde todo el elenco -integrado por Xurxo Cortázar, Jorge de Arcos, Esther F. Carrodeguas, Mónica García, Anxo Outumuro y Lidia Veiga - se va dando el relevo para interpretar a Fraga", según ha explicado el teatro.

De ese modo, han asegurado desde el teatro, el resultado es una pieza "extremadamente divertida, muy loca y muy teatral, en la que caben todos los iconos pop de las diferentes épocas, desde Palomares hasta Salomé, Massiel, Serrat... pasando por episodios más impactantes como la ejecución de Grimau, los asesinatos de ETA o la muerte de Franco".

"Y todo ello con un objetivo muy claro: no tratan de hacer Historia ni un biopic, sino darle una vuelta muy cómica y contemporánea mirando desde aquí y ahora, al pasado", han precisado desde el teatro bilbaíno.

Completan el equipo artístico Diego Valeiras (quien firma el espacio escénico junto al propio director, Xavier Castiñeira, así como el vestuario), Diego Vilar (a cargo de la iluminación), Pablo Fontenla (audiovisuales), Sabela Domínguez (responsable de las coreografías) y el productor musical Berto, que ha creado una banda sonora original de la obra que incluye el single 'Who the fuck is Iribarne?' (Subterfuge Records).

Las entradas para la función, están ya a la venta, a un precio de 21 euros, en la web del Teatro Arriaga o en las taquillas del teatro en horario de venta anticipada.