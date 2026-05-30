Tellado pide al PNV que retire su apoyo al "capo" de Sánchez: "O sostiene a la mafia o apoya un cambio de Gobierno"

El secretario general del PP, Miguel Tellado - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS

BILBAO, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido al PNV que retire su apoyo a Pedro Sánchez, "el capo", y ha reprochado a su presidente, Aitor Esteban, sus "lágrimas de cocodrilo". "O se sostiene a la mafia o se apoya un cambio de Gobierno, no hay otra opción", ha asegurado, para advertir que se trata de "una emergencia democrática" ante un Ejecutivo "corrupto, que da asco". Además, ha pedido Sánchez que no comparezca en el Congreso, sino que disuelva las Cámaras y convoque elecciones", porque el tiempo de las explicaciones "ha pasado".

Tellado, que ha participado en una jornada política y festiva del PP de Bizkaia celebrada en la Plaza Indautxu de Bilbao, junto al presidente del populares vascos, Javier De Andrés, y las también dirigentes del partido Esther Martínez y Amaya Fernández, ha señalado que todo comenzó cuando "un juez imputó a la mujer del presidente del Gobierno", Begoña Gómez.

"Cinco días recluido en el Palacio de la Moncloa después de aquella carta de amor a Begoña, y resulta que no deshojaba la margarita de si irse o quedarse, no, organizaban una trama gansteril contra jueces y fiscales de nuestro país", ha apuntado.

Su carta a la ciudadanía, según ha apuntado, "no fue más que un toque de corneta a la mafia socialista, liderada por Cerdán y Leire Díez, la señal que activó a esa presunta organización criminal, que no en vano actuaba, como recoge el auto judicial, siguiendo las instrucciones del número uno, que era, ni más ni menos, Pedro Sánchez".

A su juicio, Sánchez "ordenaba la cloaca", y por ello, le ha calificado de "capo de la mafia", de ser "el número uno de toda la corrupción que ha plagado la política española a lo largo de los últimos ocho años", para citar, entre otras, la causa contra su "líder espiritual", el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Sánchez está detrás de todas estas causas, la macrocausa Sánchez. Estoy seguro de que, más pronto que tarde, acabará sabiéndose todo", ha subrayado.

Sobre el anuncio del presidente del Gobierno de su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones, ha señalado que, "eso sí, va a comparecer dentro de un mes". "A ver si la visita del Papa y el Mundial de Fútbol hace que la gente se olvide de todo", ha censurado.

Por ello, le ha dicho que "no comparezca en las Cortes Generales", sino que las "disuelva y convoque elecciones". "Eso es lo que hoy quiere toda España. El tiempo de las explicaciones políticas ha pasado. Este es el momento de asumir las responsabilidades y convocar elecciones y devolverle la palabra a los españoles. Todo en Sánchez está podrido, y desalojarlo del poder es hoy una emergencia democrática", ha asegurado.

"EL PAPELÓN DEL PNV"

Miguel Tellado ha vuelto a referirse al "papelón" de los que le apoyan, entre los que ha citado Yolanda Díaz, al PNV, a EH Bildu, Junts o ERC, que sostienen "a un Gobierno corrupto, que da asco y que avergüenza a todo un país".

"La realidad es que hoy, en mayo de 2026, o se está con Sánchez o se está con la democracia. Y ese es el dilema que tienen toda esta gente. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España", ha subrayado, para aseverar que "no hay más opciones".

"Y no vale con declaraciones grandilocuentes de cara a la galería. No vale eso de las lágrimas de cocodrilo del señor Aitor Esteban. El PNV se está especializando en esa táctica de declaraciones de cara a la galería", ha advertido.

Tras remarcar que "ahora todos los días dicen que la legislatura, esta que empezó gracias a ellos, está acabada y que urgen elecciones", ha apuntado: ¡Hay que ver lo que han tardado en darse cuenta!. Pues bien, la pregunta es, ¿y por qué no las provocan ellos? Con los escaños y los votos que le han pedido a los vascos. ¿Por qué no hacen algo más que comentar la actualidad?. Si ellos son los que hicieron a Pedro Sánchez después de haber perdido las elecciones generales", ha indicado.

Dirigiéndose a Esteban, le ha dicho los políticos "no son tertulianos, ni comentaristas de la actualidad", sino que deben tomar decisiones. "Y al PNV le ha llegado la hora de tomar decisiones y de hacerse responsable de las decisiones que tomó hace algún tiempo. Si el PNV ha sido el que, con sus seis escaños, hizo a Sánchez presidente, hoy no está para comentar la actualidad, está para asumir su parte de responsabilidad en todo lo que está sucediendo y para tomar decisiones que deben apartar a un gobierno mafioso y corrupto", ha insistido.

Tellado se ha preguntado por qué los jeltzales gobiernan en Madrid, en Euskadi "y donde pueden con el Partido Socialista". "Si ahora están tan disgustados con la situación política que vive nuestro país, ahora lo que tienen que hacer es retirarle el apoyo a Sánchez", ha reiterado.

En su opinión, "no vale de nada poner mala cara y de disgusto", cuando todo lo que está pasando es "culpa" del PNV. "Al final, mucho ruido y muy pocas nueces. Esa es la realidad en el País Vasco y en el conjunto de España. Se les ha caído la careta de la buena gestión que nunca ha habido", ha dicho.

(Habrá ampliación)