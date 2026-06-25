Las temperaturas mínimas esta madrugada alcanzan los 27 grados en Zegama y los 26,2 en Asparrena

Archivo - Una persona sirve un helado en una heladería. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado la madrugada de este jueves temperaturas mínimas por encima de los 25 grados en diversos puntos, entre ellos la estación de medición de Zegama, con 27 grados de mínima, la de Ilarduia (en Asparrena), con 26,2 grados, o la de Bidania, con 26 grados.

Además, los termómetros no han bajado de los 25,8 grados en Egino (Asparrena), de los 25,5 en Alegría y de los 25,2 en Arkaute (Vitoria), según datos de Euskalmet.

Por zonas, la mínima más elevada corresponde el Eje del Ebro, con 22,6 grados, seguida de la zona de transición, con 22,6 grados, y la costa, con 21,1 grados. En la zona cantábrica interior, se ha situado en 20,2 grados.

Este jueves el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantiene la previsión de temperaturas altas persistentes, con valores que oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 33 de máxima en la zona costera, entre los 20 y los 36 en la zona cantábrica interior, entre los 22 y los 34 en la zona de transición y entre los 23 y los 35 en el eje del Ebro.

Por ello, está establecida la alerta naranja. Desde las doce del mediodía hasta las seis de la tarde se activará también aviso amarillo por los elevados valores de temperatura.

Igualmente está establecida durante toda la jornada el aviso amarillo por alto riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur. A partir de mediodía, hasta las ocho de la tarde, se activará la alerta naranja en Álava debido a la coincidencia del calor con labores agrícolas relacionadas con la cosecha.

Por otro lado, a las tres de la tarde, se sumará un aviso amarillo ante la previsión de lluvias intensas, que podrían superar los 15 l/m2 en una hora. Se esperan chubascos moderados y tormentosos, localmente fuertes, con posibilidad de que vayan acompañados de granizo (de 2 a 4 cm) y rachas muy fuertes de viento (de entre 60 y 100 km/h).

EL VIERNES

Para la jornada del viernes, se mantiene la alerta naranja por temperaturas altas persistentes. En este caso, se esperan mínimas de 17 y máximas de 35 grados en la zona cantábrica interior, en torno a los 17 de mínima y 34 de máxima en la zona de transición y entre 18 de mínima y 35 de máxima en el eje del Ebro. En la zona costera los valores previstos rondan los 19 grados de mínima y 27 de máxima.

También se repetirá el aviso amarillo por temperaturas elevadas desde las doce del mediodía hasta las seis de la tarde y el de riesgo alto de incendios forestales durante todo el día.

El sábado únicamente se prevé activar el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas desde mediodía hasta las seis de la tarde, con máximas que podrían rondar los 33 grados en la zona cantábrica interior, los 34 en la zona de transición, y los 35 en el eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera se esperan máximas de 25 grados.