Tiempo soleado a primera hora y nubes en aumento a partir de la tarde, este jueves en Euskadi

BILBAO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi tiempo soleado a primera hora, salvo por algunos bancos de niebla y nubes altas.

En las horas centrales del día las nubes irán en aumento, y por la tarde-noche el cielo estará nublado y lloverá de manera ocasional, al paso de un frente.

El viento del suroeste será intenso durante gran parte de la jornada y perderá fuerza por la noche. Las temperaturas bajarán ligeramente, y el descenso se notará principalmente por la tarde