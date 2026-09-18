Torres destaca que la evolución del segundo trimestre constata el "crecimiento sólido" de la economía vasca

Mikel Torres - IREKIA

VITORIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha calificado de positivos los datos de las cuentas económicas del segundo trimestre de 2026 publicados por Eustat, sobre las que ha destacado que constatan "un crecimiento sólido" de la economía vasca apoyado en el consumo, la inversión y la creación de empleo.

Torres ha subrayado, a través de un comunicado, que estos resultados "consolidan una trayectoria sostenida de crecimiento en Euskadi y reflejan la fortaleza de la economía vasca en un escenario internacional complejo".

"La economía vasca mantiene una evolución positiva, creciendo un trimestre más, y ya son 22 trimestres consecutivos con avances superiores al 2%", ha indicado. En concreto, ha subrayado que el PIB de Euskadi creció un 2,3% en el segundo trimestre, tres décimas más de lo previsto, impulsado "por el consumo, la inversión y la creación de empleo, pese a un contexto internacional marcado por la incertidumbre".

Torres ha destacado, por tanto, que los datos conocidos este viernes superan las previsiones del Gobierno y "confirman la capacidad de resiliencia de Euskadi en un contexto económico internacional exigente". Esta evolución se ve acompañada, además, por las "primeras señales de recuperación en Europa, principal destino de las exportaciones vascas", según ha afirmado.

La eurozona creció un 1,2% interanual y algunas de sus principales economías presentan una evolución algo más favorable. Torres ha manifestado que para Euskadi "resulta especialmente relevante la recuperación de Alemania, con la que mantenemos estrechos vínculos industriales y comerciales".

El consejero ha añadido que el crecimiento sigue sustentándose en el consumo y en la inversión, "dos componentes fundamentales para la fortaleza de nuestra economía". En este sentido, ha considerado "especialmente relevante" el comportamiento de la inversión en bienes de equipo, "que muestra que nuestras empresas mantienen su esfuerzo inversor".

En cuanto al sector exterior, la demanda externa continúa recuperándose, las importaciones siguen creciendo a un ritmo superior al de las exportaciones, lo que limita una mayor contribución del sector exterior al crecimiento económico. Por ello, la lectura del vicelehendakari segundo es "prudente", aunque ha destacado que "debemos fijarnos en la tendencia que muestra que hay una mejora respecto al inicio del año.

"LIGERA MEJORA"

Por sectores, los servicios siguen siendo el principal motor de la economía vasca, con un crecimiento interanual del 3,0%, mientras que la industria volvió a tasas positivas, tras un primer trimestre especialmente negativo, con un crecimiento débil de un 0,5% en el conjunto del sector y un 0,7% en las manufacturas.

"Podemos hablar de una estabilización y de una ligera mejora, pero todavía no de una recuperación industrial sólida", ha advertido Torres, quien ha recordado que la evolución de la industria europea, la incertidumbre comercial y el encarecimiento energético continúan condicionando las perspectivas.

Por su parte, la construcción creció un 0,6% respecto al trimestre anterior, compensando la caída registrada en el periodo precedente, y su avance interanual se situó en el 1,7%. La evolución del empleo continúa siendo uno de los elementos más favorables de las cuentas económicas. Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 1,3% interanual, lo que supone la creación de 13.238 empleos más que hace un año.

Además, la productividad por puesto de trabajo creció un 1%, consolidando una senda de mejora de la eficiencia económica. "Es una señal muy importante que el crecimiento económico siga acompañado de creación de empleo y de una mejora de la productividad", ha afirmado el consejero. Torres ha destacado que la economía vasca está creciendo y que ese crecimiento "está llegando también al mercado de trabajo".

Por otra parte, la inflación alcanzó el 4,5% interanual en agosto, mientras --según ha recordado-- continúan las tensiones en Oriente Medio, con posibles efectos sobre los precios energéticos, y persiste la incertidumbre comercial derivada de los aranceles vigentes y de las tensiones geopolíticas.

"PRUDENCIA"

"Debemos seguir siendo prudentes. Hay riesgos que tenemos que anticipar y seguir de cerca", ha afirmado, para advertir a continuación de que "si estas tensiones se prolongan, podrían terminar afectando a nuestra industria y al poder adquisitivo de las familias, por lo que debemos estar atentos a su evolución".

Torres ha constatado que "en conjunto, las cuentas económicas del segundo trimestre confirman un crecimiento sólido de la economía vasca, apoyado en el consumo, la inversión y la creación de empleo, al tiempo que muestran una mejora gradual del entorno europeo y una estabilización todavía incipiente de la industria".