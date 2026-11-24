Premios Txemi Cantera - IREKIA

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha reivindicado este martes el papel de las sociedades laborales para asegurar la continuidad de proyectos empresariales viables. "Antes de cerrar por jubilación, de vender, de asumir que no existe continuidad, miremos dentro de la propia empresa. Puede que el futuro ya esté allí, en las personas que dominan los procesos productivos, que conocen a los clientes y que llevan años trabajando, innovando y resolviendo problemas cada día. En definitiva, puede estar en sus trabajadores y trabajadoras", ha dicho.

Durante el acto de entrega de los Premios Txemi Cantera y Premio Cantera de Economía Social 2026 celebrados en Bilbao, Torres ha recordado que durante los próximos años numerosos empresarios y empresarias llegarán a la jubilación sin disponer necesariamente de un relevo familiar o de una persona dispuesta a asumir la propiedad.

Una situación que, según ha asegurado, trasciende más allá del ámbito particular de cada empresa, "porque detrás de una empresa no hay solamente una cuenta de resultados, hay trabajadores y trabajadoras, conocimiento acumulado durante años, proveedores, clientes, relaciones construidas en el territorio, empleo y, muchas veces, hay también una parte importante de la vida económica de nuestros pueblos y ciudades".

En este contexto, ha subrayado que "el relevo generacional no es únicamente un problema del empresario o de la empresaria que se jubila. Es un reto colectivo para Euskadi".

Por ello, ha destacado que la transformación de una empresa en una sociedad laboral "puede permitir mantener la actividad, preservar los puestos de trabajo y conservar en Euskadi el conocimiento y el centro de decisión". "Cada empresa viable que conseguimos transmitir a sus trabajadores es una empresa que puede seguir generando empleo y riqueza en Euskadi", ha añadido.

En este sentido, ha defendido que las sociedades laborales pueden convertirse en "una herramienta estratégica para una economía como la vasca, formada en gran medida por pequeñas y medianas empresas y estrechamente vinculada a su tejido productivo".

"Una empresa arraigada en su territorio no es solamente una empresa que tiene aquí su domicilio social. Es una empresa que toma decisiones pensando también en las personas y en el entorno del que forma parte", ha remarcado.

Asimismo, ha reiterado el compromiso del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo con el impulso de "una economía vasca competitiva, innovadora e internacionalizada, capaz de crecer y generar riqueza, y de traducirla en empleo de calidad, cohesión y oportunidades". "Las cooperativas y las sociedades laborales no ocupan un lugar secundario. Son parte de nuestra política económica y queremos que lo sean todavía más", ha subrayado.

PREMIOS 2026

En la edición de 2026 se ha reconocido a TUSGAL y a Carmen Marcuello, así como a Ingumak Indie Games SLL (ALKIMO), galardonada con el Premio Cantera de la Economía Social.

El vicelehendakari ha destacado, especialmente, la relación de Carmen Marcuello con Euskadi y con el ecosistema cooperativo vasco, reflejada tanto en su trayectoria investigadora sobre el cooperativismo y la experiencia del grupo Mondragon, como en su participación en diferentes encuentros académicos e institucionales, como en el VII Congreso de Empleo organizado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo.

Según ha expresado, estos premios sirven para reconocer trayectorias y proyectos concretos, pero también para reflexionar sobre el modelo económico y empresarial que quiere construir Euskadi. "La economía social no pertenece solamente a nuestra historia. Pertenece también al futuro económico de Euskadi. Y creo que debemos defenderlo, fortalecerlo y, sobre todo, actualizarlo para responder a los nuevos retos que tenemos por delante", ha concluido.