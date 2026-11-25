La delegada del Gobierno de España en el País Vasco, Marisol Garmendia, presenta el dispositivo electoral para el 29N. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO

VITORIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.820.645 ciudadanos vascos podrán votar en las elecciones generales del próximo 29N. Son 31.574 personas más que en las elecciones celebradas en mayo de 2023, con un 1,76% de incremento. El censo lo componen 1.727.975 personas residente en Euskadi (voto CER) y 92.670 residentes en el extranjero (voto CERA). Son 19.278 y 12.296 personas más que en 2023 respectivamente.

Estos son algunos de los datos que la delegada del Gobierno de España en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha detallado, esta mañana en rueda de prensa, de cara a la celebración, este domingo, de las elecciones generales en España.

Garmendia ha destacado que la Administración General del Estado (AGE) es "la garante de este proceso electoral", así como que "el importante despliegue de la AGE garantiza la normalidad de la jornada, como en todas las ocasiones anteriores", para subrayar que "España es un ejemplo de eficacia y transparencia en los procesos electorales".

En este sentido, ha explicado que los 1.806 representantes de la AGE designados para esta jornada velarán para que la ciudadanía disponga de todos los elementos necesarios para ejercer su derecho al voto y para que todo transcurra "con normalidad".

"La AGE lleva meses preparando todo el dispositivo, en colaboración con los ayuntamientos y la Ertzaintza, que es la encargada de la seguridad. No solo se garantiza el normal desarrollo de la jornada, los representantes también se encargan de la transmisión de datos para que se puedan avanzar datos de participación a las 14.00 y a las 18.00 horas y el posterior recuento de los votos", ha expuesto Garmendia.

Los ciudadanos que se acerquen a las 5.382 urnas habilitadas podrán depositar su voto en 2.691 mesas repartidas en 713 colegios electorales: 101 en Álava, 336 en Bizkaia y 276 en Gipuzkoa. Por otra parte, 8.073 ciudadanos están citados en primera instancia como miembros titulares de mesa (presidentes y primeros y segundos vocales) y otros 16.146 están citados como suplentes. Los espacios electorales se irán montando a lo largo de esta semana.

NOVEDADES

La delegada del Gobierno de España en el País Vasco también ha explicado algunas novedades de estos comicios, ya que, "por primera vez, se puede solicitar el envío del voto adaptado al domicilio", lo que ha conllevado que las peticiones de voto adaptado o asistido por problemas de visión han crecido sustancialmente con respecto a las elecciones de 2023. Así, se ha pasado de 28 a 98 solicitudes del 'kit' braille.

Otra novedad es que todas las mesas dispondrán de un lector del DNI electrónico (MIDNI) para aquellos que lleven lo lleven en el móvil. Otras curiosidades detalladas por Marisol Garmendia son el aumento de municipios --de 251 se pasa a 252 por la constitución de Usansolo como municipio propio-- o que la localidad con menos ciudadanos llamados a votar es Orexa (Gipuzkoa), con 87, electores y la que más electores tiene es Bilbao con 292.743.

Garmendia ha recordado a los 8.073 designados como presidentes o vocales, además de los 16.146 suplentes previstos, la "obligatoriedad de acudir a las mesas", para garantizar el buen desarrollo de la jornada electoral.

Antes de que acabe el día se conocerá el resultado de las elecciones, gracias al sistema utilizado para la recogida y posterior difusión de información en las mesas electorales a través de los 1.806 representantes que la administración general ha dispuesto para el País Vasco. Para la captura y difusión de datos destaca el reparto de alrededor de 892 tabletas para la transmisión de la información, que cubrirán prácticamente todo el censo electoral.

La trasmisión de datos mediante tabletas se realizará en casi todas las mesas electorales, salvo en 22 (todas en Gipuzkoa) que se hará de manera telefónica por "problemas logísticos y de cobertura". Además de la recogida de datos, "los representantes de la Administración velarán por que no falte material en los colegios electorales".

Por otra parte, 73.494 personas han solicitado el voto por correo. Es una cifra sensiblemente inferior a la registrada en las anteriores elecciones generales (214.721), aunque Garmendia ha pedido tener en cuenta que, en 2023, los comicios se convocaron en verano, por lo que mucha gente solicitó el voto por correo en previsión de sus vacaciones. Por territorios, 39.868 peticiones corresponden a Bizkaia, 10.078 a Álava y 23.548 se han registrado en Gipuzkoa.