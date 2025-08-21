Un total de 23 títulos, siete de ellos estrenos, formarán parte de Zabaltegi-Tabakalera del Festival de San Sebastián

Varios de los trabajos han sido seleccionados en Cannes, Berlín, Venecia, Rotterdam o Locarno

Un total de 23 títulos -15 largometrajes, seis cortometrajes y dos mediometrajes- formarán parte de Zabaltegi-Tabakalera, la sección competitiva más abierta del Festival de San Sebastián. La selección de la 73 edición contará con siete estrenos mundiales y varios títulos seleccionados en festivales como Cannes, Berlín, Venecia, Rotterdam, Toronto o Locarno.

Entre ellos figuran los nuevos trabajos de cineastas como Paz Encina, Lucile Hadzihalilovic, Luis Ortega, Hlynur Pálmason o Gabrielle Stemmer junto a un buen número de debuts, como el del actor Harris Dickinson, o algunos nombres vinculados al Festival a través de secciones y programas como Nest, Ikusmira Berriak, WIP Europa o el Foro de Coproducción Europa-América Latina como Paula Tomás Marques, Jaume Claret Muxart, Sarah Miro Fischer y György Pálfi, respectivamente.

Sergio Oksman abrirá la sección con el filme 'Una película de miedo' y clausurará Zabaltegi-Tabakalera 'Fiume o morte!', tercer largometraje del director croata Igor Bezinovic (Rijeka, 1983), que se alzó con el Tiger Award y el Premio Fipresci en la competición del Festival de Rotterdam. Este filme de no ficción revisita los 16 meses de ocupación que entre 1919 y 1920 sufrió la ciudad portuaria de Fiume a manos del poeta y militar italiano Gabriele D'Annunzio.

El cortometraje de animación 'Dieu est timide', presentado en la Semana de la Crítica de Cannes, es el debut de Jocelyn Charles (Enghien-les-Bains, 1995), que se asoma a los miedos de una pareja que viaja en tren. Con experiencia en el campo del dibujo, la ilustración y la animación, el autor francés ha dirigido vídeos musicales para bandas como The Weeknd o L'Impératrice.

Dos hermanos atormentados por la ausencia de su madre protagonizan 'Miharashi Sedai', el primer largometraje del japonés Yuiga Danzuka (Tokio, 1998), estrenado en la Quincena de Cineastas de Cannes.

Conocido por su actuación en títulos como 'Triangle of Sadness' (Ruben Östlund, Perlak, 2022) o 'Baby Girl' (Halina Rejin, 2024), el actor Harris Dickinson (Londres, 1996) debuta en la dirección con 'Urchin', una película sobre un joven sintecho, al que encarna Frank Dillane, que obtuvo el Premio Fipresci en la sección Un Certain Regard de Cannes.

Jaume Claret Muxart (Sant Cugat, 1998) mostrará 'Estrany riu' en San Sebastián después de su inminente estreno en la sección Orizzonti de la Mostra de Venecia. El primer largometraje del cineasta catalán, alumni de la primera promoción de Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), narra el revelador viaje en bicicleta de un adolescente y su familia por el Danubio. En su fase de proyecto este trabajo fue seleccionado en Ikusmira Berriak en 2022.

La directora paraguaya Paz Encina (Asunción, 1971) aborda la nostalgia y el recuerdo hacia su hermano fallecido en 'La felicidad', un cortometraje de no ficción que tendrá su estreno mundial en Zabaltegi-Tabakalera, donde ya mostró su segundo largometraje, 'Ejercicios de memoria' (2016).

CUENTO OSCURO

La cineasta francesa Lucile Hadzihalilovic (1961), que ya estuvo en Zabaltegi-Tabakalera con el cortometraje 'De natura' (2018) y el mediometraje 'La bouche de Jean-Pierre' (1996), regresa a la sección con 'La tour de glace', que ganó el Oso de Plata a la contribución artística en la Berlinale. Se trata de un cuento oscuro en el que Marion Cotillard interpreta a una misteriosa actriz que seduce a una chica huérfana.

Hadzihalilovic cosechó el Premio New Directors con su primer largometraje, 'Innocence' (2004), y el Premio Especial del Jurado en las dos ocasiones que ha concursado en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián con 'Évolution' (2015) y 'Earwig' (2021).

Estrenado en el Festival de Shanghái, 'No One Knows I Disappeared' es el nuevo cortometraje de Bo Hanxiong (Beijing, 1991), que cuenta la búsqueda de una anciana por parte de su cuidadora. El realizador chino ha dirigido cortos como 'Drifting' (2019), que se estrenó en San Sebastián dentro de la sección Nest y obtuvo diversos premios en otros festivales.

El japonés Sho Miyake (Sapporo, 1984) presentará 'Tabi to Hibi', un largometraje en el que las vidas de distintos personajes se cruzan primero en verano y después, en invierno. El filme acaba de ganar el Leopardo de Oro a la mejor película en Locarno.

Un año después de competir en Venecia y conquistar en San Sebastián el Premio Horizontes con 'El Jockey', Luis Ortega (Buenos Aires, 1980) regresa al Festival con el estreno mundial de 'Siempre es de noche', mediometraje sobre una joven armada y un poeta que viven en una casa sin conexión con el exterior.

Hlynur Pálmason (Islandia. 1984) estará en Zabaltegi-Tabakalera con el estreno mundial de la película 'Jóhanna af örk / Joan of Arc', en la que tres hermanos crean y destruyen continuamente una figura similar a un caballero al que disparan flechas.

Este año ha estrenado en Cannes Première el largometraje 'The Love That Remains' y desde junio hasta el 28 de septiembre, Tabakalera acoge una exposición individual de Pálmason que muestra instalaciones audiovisuales y varias series de fotografías, pinturas y esculturas que dialogan con sus películas. En 2022 fue miembro del jurado oficial del Festival de San Sebastián.

PARAGUAY

Premiado con el Fipresci en Panorama Dokumente de la Berlinale, 'Bajo las banderas, el sol', es un largometraje de no ficción sobre la maquinaria oculta de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. La ópera prima de Juanjo Pereira (Asunción, 1994), creador de ensayos cinematográficos y videoinstalaciones, ha sido galardonada en varios festivales.

La hasta ahora cortometrajista canadiense Sophy Romvari (Victoria, 1990) mostrará en Zabaltegi-Tabakalera su primer largometraje, 'Blue Heron', que recientemente ha ganado el Swatch First Feature Award en la sección Concorso Cineasti del Presente de Locarno. Ambientado a finales de los años 90, el filme relata la experiencia de una familia de inmigrantes húngaros que se muda a una nueva casa en Vancouver.

El estadounidense Alex Russell (Chicago, 1990), que ha trabajado en la producción y el guion de series como 'Beef' o 'The Bear', participará en la sección con 'Lurker', su primer largometraje como director, estrenado en Sundance Premieres. Protagonizada por Théodore Pellerin y Archie Madekwe, la película cuenta cómo el empleado de una tienda de ropa se adentra en el círculo íntimo de una estrella musical.

Zabaltegi-Tabakalera acogerá el estreno mundial de 'La grève', un mediometraje de la montadora y directora Gabrielle Stemmer (Boulogne sur Mer, 1991) que adapta en una película-collage la obra 'La chair est triste hélas' de la escritora y directora Ovidie.

Paula Tomás Marques (Oporto, 1994), alumni de Elías Querejeta Zine Eskola y ganadora del Premio Nest con el corto 'Em caso de fogo' (2019), presentó en la sección Perspectives de la Berlinale 'Duas vezes João Liberada', su debut en el largo que se verá en San Sebastián, un relato en torno a João, una actriz de Lisboa que interpreta a Liberada, una figura de género no conforme y perseguida por la Inquisición en el Portugal del siglo XVIII.

Estos títulos se suman a los cuatro con producción española que fueron anunciados hace unas semanas, entre los que figura 'Schwesterherz', el primer largometraje de Sarah Miro Fischer (Stuttgart, 1993). Los otros tres filmes se proyectarán en estreno mundial: 'Una película de miedo' de Sergio Oksman (Sao Paulo, 1970), 'El último arrebato', debut de la guionista y periodista Marta Medina (Valladolid, 1986) y el productor Enrique López Lavigne (Madrid, 1967), y el nuevo cortometraje de Lur Olaizola Lizarralde (San Sebastián, 1988), 'Bariazioak', que participará fuera de concurso.