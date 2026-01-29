Un total de 43 universitarios realizarán prácticas en distintas unidades de la Ertzaintza

VITORIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 estudiantes de diferentes universidades participarán en las próximas semanas en prácticas académicas en distintas unidades de la Ertzaintza.

La participación en este programa se produce a través de los convenios de colaboración que, desde hace años, la Ertzaintza firma con distintas universidades para la realización de prácticas académicas externas, según ha informado este jueves la Ertzaintza a través de un comunicado.

Está previsto que 43 personas se formen a través de este programa. Los miembros de este grupo, formado por 29 mujeres y 14 hombres, cursan en su mayoría Criminología o Derecho, y llevarán a cabo tareas relacionadas con el trabajo diario de diferentes secciones que componen la Ertzaintza.

De esta forma, las y los alumnos podrán aplicar en un entorno profesional real los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria.

El número de solicitudes recibidas por la Ertzaintza en 2025 para la realización de este tipo de prácticas creció en un 40% con respecto al año anterior, y las peticiones aceptadas se incrementaron en un 70%. En total, el curso pasado 58 estudiantes (46 mujeres y 12 hombres) realizaron sus prácticas en la organización: 50 provenientes de Euskadi, 7 de Madrid y 1 de Cataluña.