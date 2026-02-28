Un total de 6.500 mujeres correrán por la igualdad este domingo en San Sebastián en la 36ª edición de la Lilaton

sábado, 28 febrero 2026
SAN SEBASTIÁN, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Lilaton celebrará este domingo su 36ª edición en San Sebastián, con 6.500 mujeres participantes en esta carrera popular de 5 kilómetros organizada por el Club Atlético San Sebastián, 300 más que el año pasado.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con el tradicional calentamiento colectivo de zumba. A las 9.55 horas tendrá lugar la salida en modalidad 'handbike' y a las 10.00 horas la salida general de las corredoras.

Durante el recorrido habrá distintos puntos de animación y música para acompañar a las participantes, además de batucada y trikitilaris que reforzarán el "ambiente festivo" del evento, han destacado sus organizadores.

En esta edición, el tradicional "euro solidario" de cada dorsal se destinará a ACABE Gipuzkoa, entidad que trabaja en el acompañamiento y apoyo a personas afectadas por trastornos de la conducta alimentaria y a sus familias en el territorio.

El mismo día de la carrera habrá servicio de consigna en la Plaza de Gipuzkoa, de nueve de la mañana a las doce del mediodía, y tras la prueba, las participantes podrán hacer uso de las duchas de las cabinas de la playa de La Concha.

La entrega de trofeos se celebrará en Alderdi Eder a las once de la mañana, donde se premiará a las tres primeras clasificadas de cada categoría (Junior, Absoluta y Veteranas), así como a los tres grupos más numerosos. Tras la ceremonia, se podrá disfrutar del "Lilapote" (pintxo y bebida) en diferentes bares de la Parte Vieja.

