Trabajadores del CVTTH iniciarán este martes dos semanas de huelga para seguir reclamando la equiparación salarial

Critican "la negativa" de Osakidetza y el "inmovilismo" de Salud para dar respuesta a su reclamación de equiparación salarial



BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos (CVTTH) iniciarán este martes, 18 de abril, hasta el 30 de abril, otras dos semanas de huelga, convocados por sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO, UGT y Utese, ante "la negativa de Osakidetza a solucionar el conflicto" y el "inmovilismo" del Departamento de Salud para dar respuesta a su reclamación de equiparación salarial.

Estas nuevas jornadas de paro se suman a los 14 días de huelga que la plantilla ha llevado a cabo desde febrero para acabar con la "injusta discriminación" salarial que sufren los trabajadores de este centro con respecto al resto de empleados de Osakidetza, han indicado en un comunicado.

La nueva convocatoria, sumada a las anteriores, alcanzará los 27 días de huelga realizados durante los últimos meses, con la pretensión de "frenar el inmovilismo de Osakidetza" para que, "de una vez por todas, lleve a cabo una negociación real" con el objetivo de solucionar el conflicto existente en el centro.

Según han destacado, el seguimiento de las 14 jornadas de huelga que ha realizado hasta ahora la plantilla del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos durante los meses de diciembre de 2021, abril y diciembre de 2022, y febrero de 2023 han sido una "demostración de fuerza y hartazgo" frente al Departamento de Salud, que sigue manteniendo una "postura inmovilista y se niega a sentarse a negociar" para buscar una solución del conflicto.

En este sentido, los trabajadores han recordado que llevan más de dos años reclamando la equiparación salarial del 4% respecto a los demás trabajadores del Servicio Vasco de Salud, pero Osakidetza "cree que no nos corresponde por no ser un servicio esencial ni especializado", lo que "no es correcto" porque, según han remarcado, son "el único centro en todo el País Vasco" que recibe y procesa todas las donaciones de sangre para posteriormente distribuir los componentes sanguíneos obtenidos a todos los hospitales vascos, además de leche materna y tejidos humanos.

Otra de las cosas que hacen, han destacado, son pruebas y estudios hematológicos de los propios hospitales y también extracciones de células madre de pacientes hospitalarios. Además, han apuntado que, "en ocasiones, personal del centro se traslada a los hospitales a realizar diversas labores".

Tras recordar que convocaron a Osakidetza directamente a una reunión en el CRL a la cual no acudieron, los trabajadores han criticado que "en reiteradas ocasiones se ha intentado culpabilizar a la huelga de la falta de componentes sanguíneos, llamando a la población a acudir a donar", cuando "la escasez de sangre se viene sufriendo desde hace años".

"Todo este problema y conflicto se solucionaría con la negociación de la equiparación. Solamente estamos reclamando algo que nos corresponde", han asegurado los trabajadores, para recordar que son "un servicio esencial y especializado, cosa que no se tiene en cuenta a día de hoy".

En ese sentido, han preguntado "qué pasaría si no procesáramos las donaciones de sangre, ni la leche materna, ni los tejidos" y "qué pasaría con los quirófanos y los Bancos de sangre de los Hospitales".

"VOLUNTAD PARA NEGOCIAR"

Según han dicho, desde abril de 2021, mes en el que se trasladó una propuesta a la mesa sectorial de Salud y seguidamente el propio Departamento la retiró, "no ha existido ningún movimiento", pese a que los sindicatos y la plantilla han mostrado voluntad para negociar y solucionar el conflicto.

Desde abril de 2021, los sindicatos han solicitado "constantemente" la inclusión de la negociación del conflicto en el orden del día de las posteriores mesas, y Osakidetza se ha negado a incluirlo. Según han dicho, el 7 de diciembre de 2022, los sindicatos de la mesa

sectorial se reunieron con la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y le exigieron una muestra de voluntad negociadora, "con la solución inmediata del conflicto del CVTTH", pero tras más de tres meses no han tenido "ninguna respuesta al respecto".

Han indicado también que el 14 de febrero de 2023, por parte del Comité de Huelga se citó a Osakidetza, al Departamento de Salud y Dirección del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos a una reunión en el Consejo de Relaciones Laborales, pero "para

decepción de la plantilla de trabajadores", no acudieron a la cita.

Posteriormente, durante los meses de febrero y en dos ocasiones en marzo de 2023, se ha citado a los sindicatos a la Mesa Sectorial, sin que en el orden del día conste referencia alguna al conflicto del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.

Por ello, las centrales sindicales han lamentado que esta sea la voluntad que Osakidetza y el Departamento de Salud "tiene para negociar y mejorar las condiciones de trabajo de la plantilla de Osakidetza"

DOS MANIFESTACIONES

Como consecuencia, han asegurado, los sindicatos se ven "nuevamente obligados a secundar 13 nuevos días de huelga", incluyendo dos manifestaciones, la primera de las cuales tendrá lugar este martes y partirá desde las 8.00 horas desde el entorno del edificio de EITB para finalizar ante el Departamento de Salud.

La segunda será el día 28 y comenzará desde el Departamento de Salud, para finalizar en la Plaza Circular, donde habitualmente se encuentra el autobús de donaciones de sangre.

Para los convocantes, la actitud de la administración pública está afectando directamente al conjunto de la ciudadanía vasca, puesto que con su postura "impositiva" están provocando que disminuyan las reservas de sangre, tejidos y diferentes derivados sanguíneos.

Según han destacado, todos estos recursos son básicos para realizar diferentes tratamientos e intervenciones, que ya se están viendo afectados en diferentes OSI de Osakidetza, y, "si no se busca una solución urgente al conflicto laboral, se puede agravar hasta llegar al

punto de tener que suspender intervenciones quirúrgicas".

Por todo ello, han asegurado que no existe otra opción que "no sea seguir luchando" por la equiparación de las condiciones salariales del conjunto de la plantilla del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos, con respecto al resto de trabajadores de Osakidetza,

para poner fin a la "discriminación que están sufriendo".

Con esta meta los sindicatos no cesarán en mostrar su voluntad para "buscar una solución negociada al conflicto", y exigen a Osakidetza y el Departamento de Salud "dar pasos firmes en este sentido", han finalizado SATSE, ELA, LAB, CCOO, UGT y UTESE.