El transporte urbano por autobús aumenta un 6,3% interanual en agosto en Euskadi

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BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 6,3% en agosto en País Vasco respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 7.965.000 pasajeros, frente a un aumento del 4,6% del conjunto estatal, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positivo en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE, con Castilla y León (+12,7%), Murcia (+10,2%) y Extremadura (+9,9%) a la cabeza, excepto en Madrid en donde cayó un 1,5%. A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Por otra parte, en Bilbao, un total de 7,26 millones de viajeros usaron el metro (un 3,2% más interanual) y otros 2,99 millones el autobús, un 4,2% por encima de agosto de 2025.