Unai Rementeria, nuevo presidente de la fundación bancaria BBK

Archivo - El exdiputado general de Bizkaia, Unai Rementeria - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la BBK ha aprobado este miércoles por la mañana la designación del ex diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria Maiz, como nuevo presidente de la fundación bancaria, en sustitución de Xabier Sagredo que deja la presidencia.

En un comunicado, BBK ha explicado que la Comisión de nombramientos decidió este pasado martes proponer al Patronato que Unai Rementeria Maiz fuera designado nuevo patrono y Presidente.

BBK ha señalado que el proceso de selección, realizado en el plazo de un mes, ha analizado diferentes perfiles y la comisión delegada del Patronato ha valorado la experiencia y formación de Unai Rementeria Maiz, su liderazgo en otras entidades tanto públicas como privadas, y ha concluido que "cumple de manera significativa con las exigencias requeridas".

(Habrá ampliación)