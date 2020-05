La UPV/EHU incorpora en sus ayudas reintegrables a estudiantes una línea para gastos derivados de la crisis del covid

Balluerka cree que la universidad ha respondido a la pandemia con sus "mejores armas" y culminar el curso "en las mejores condiciones posibles"

El Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha aprobado convocar sus 'Ayudas Reintegrables' dirigidas a estudiantes con dificultades económicas con la habitual modalidad para financiar la matrícula del curso y una nueva que estará dirigida a afrontar gastos extraordinarios derivados de la crisis sanitaria del covid-19.

Según ha explicado la universidad vasca, estas ayudas están dirigidas a estudiantes que presenten dificultades económicas debidas a circunstancias sobrevenidas o que perduren en el tiempo una vez iniciados los estudios universitarios. Como en años anteriores, habrá ayudas reintegrables para financiar el importe de la matrícula correspondiente al curso 2019-2020 pendiente de pago.

Además, en esta ocasión, se añade una nueva modalidad dirigida a afrontar gastos extraordinarios derivados de la crisis sanitaria y que tiene como finalidad "facilitar al estudiantado beneficiario el acceso y seguimiento de sus estudios por medio de las herramientas didácticas y tecnológicas precisas para desarrollar la actividad académica".

Estas ayudas podrán ser solicitadas por las personas que se matriculen en la Universidad del País Vasco durante el curso 2020-2021 y que estén cursando estudios de grado o de máster universitario con atribuciones u orientaciones profesionales, o por quienes estén finalizando sus estudios en el curso 2019-2020.

Los solicitantes deberán justificar una dificultad económica sobrevenida posterior al comienzo del curso académico "o que la situación económica adversa que padezcan perdure en el tiempo, una vez iniciados sus estudios universitarios", y que no hayan recibido becas o ayudas al estudio para el curso 2019-2020. No se tendrán en cuenta compromisos del curso anterior que no se hayan podido cumplir a causa del inicio del estado de alarma por la pandemia, ha explicado la UPV/EHU.

Para efectuar el reintegro de la ayuda, se contemplan dos modalidades, de manera que se hará en metálico o, en determinados supuestos, además del reintegro en metálico, la ayuda económica por el importe de matrícula pendiente de pago podrá ser compensada parcialmente mediante el desarrollo de actividades de colaboración que, "en ningún caso, pueden sustituir servicios profesionales remunerados".

Desde que en el curso 2012-2013 se puso en marcha este programa, 178 personas han sido beneficiarias y de ellas, hasta ahora, 41 han finalizado sus estudios. La vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Txelo Ruiz, ha valorado que "estas ayudas han sido muy importantes en los cursos pasados" porque estudiantes afectados por la anterior crisis "pudieron continuar con sus estudios universitarios y, en algunos casos, finalizarlos".

Este año, ha remarcado, "cobran especial relevancia por la difícil situación económica derivada del estado de alarma por la covid-19, que ha agudizado la complicada situación de estudiantes vulnerables, no sólo a la hora de poder pagar la matrícula, sino también a la hora de adaptarse al seguimiento de la docencia no presencial vía medios telemáticos que no siempre tienen disponibles en las mejores condiciones".

MEDIDAS

Por otra parte, la rectora de la UPV/EHU, Nekane Balluerka, ha dado cuenta ante el Consejo de Gobierno de las medidas adoptadas con motivo de la pandemia. Según ha explicado, antes de la declaración del estado de alarma, la Universidad "ya había tomado medidas" y, de hecho, suspendió su actividad académica presencial el 9 de marzo suspendió en el campus de Álava y el 12 de marzo en los tres.

La universidad creó en la web institucional el apartado sobre la situación del coronavirus, el 10 de marzo aprobó el protocolo de actuación ante la activación de la alerta sanitaria y, a continuación, puso en marcha la estrategia 'EHU edonondik' para activar alternativas docentes y "asegurar el adecuado desarrollo de la formación".

En función de los datos que ha aportado, el mismo día de la interrupción de la actividad presencial, 600 profesores realizaron el curso para impartir clases por videoconferencia y, en el plazo de un mes, se han impartido 31 cursos, con 5.851 participaciones de distintos docentes.

Un total de 2.800 docentes se han suscrito a la comunidad 'EHU edonondik' y en la actualidad se utiliza la plataforma BlackBoard Collaborate (BBC) en todos los grados. Se han creado 50.032 sesiones de BBC en eGela (cada sesión puede ser utilizada más de una vez) y 2.790 asignaturas de grado del segundo cuatrimestre han utilizado BBC.

Hasta la fecha de finalización de las clases se han resuelto 2.177 consultas, a través de 650 foros, más de 1.000 por correo electrónico y 527 a través del Centro de Atención de Usuarios.

El 92% de las asignaturas de grado ofertadas en este segundo cuatrimestre han tenido eGela activada. Además, 8.629 asignaturas de grado se han reorganizado para la evaluación no presencial, al igual que las asignaturas de másteres oficiales. También se han aprobado adaptaciones para el practicum, las prácticas extracurriculares y los trabajos de fin de grado.

En conjunto, han tenido que adaptarse a la nueva situación 43.143 estudiantes (35.571 de grado, 3.584 de postgrado y 3.987 de doctorado) y el servicio de préstamo para estudiantes que, por problemas económicos, no tuvieran conexión a internet ha distribuido 21 ordenadores y 20 tarjetas de conexión.

Por lo que respecta a los trabajadores de la universidad vasca, a partir del 16 de marzo, se autorizó la modalidad de teletrabajo a todo el personal para la prestación de servicios que no se considerasen esenciales.

Por otro lado, desde el inicio de la crisis sanitaria, la UPV/EHU ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias 9.500 mascarillas, 120.000 guantes, 1.500 batas, 210 gafas de protección y 2.000 equipos de protección individual. También se ha realizado un análisis "exhaustivo" del estado de los aparatos PCR en las instalaciones universitarias y se trasladó a las autoridades sanitarias un listado de personal con experiencia en técnicas virológicas y técnicas diagnósticas basadas en PCR.

Los hospitales del sistema sanitario público han podido utilizar cuatro cabinas de seguridad C2 y un grupo investigador ha puesto en marcha un nuevo protocolo para la realización de pruebas RT-PCR de detección de covid-19. Asimismo, se firmó un convenio con Osakidetza para utilizar este protocolo en una investigación que "monitorice de forma dinámica la evolución de la infección en la población".

Finalmente, la rectora ha recordado que el pasado 27 de abril se publicó el plan de retorno a la actividad presencial con el objetivo de organizar ese retorno "garantizando las condiciones de seguridad y salud de las personas".

En opinión de Nekane Balluerka, esta experiencia ha puesto "a prueba" a la comunidad universitaria y "la respuesta ha sido extraordinaria". "Creo que adoptamos medidas con gran rapidez, pero lo más importante no han sido los modelos propuestos sino la respuesta de profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios. Ellos y ellas son responsables de que hayamos podido culminar la docencia del curso 2019-2020 en las mejores condiciones posibles, y que ahora se esté desarrollando la evaluación con plenas garantías", ha indicado.

En este sentido, ha admitido que "habrá habido problemas concretos: hablamos de decenas de miles de estudiantes, miles de docentes, miles de asignaturas, y cientos de grados, posgrados y programas de doctorado", pero se ha mostrado convencida de que "el saldo final de este enorme esfuerzo ha sido positivo".

"La pandemia nos ha puesto a prueba, y hemos sabido responder a esa prueba con nuestras mejores armas, que son una educación pública de calidad y una comunidad universitaria seria y comprometida", ha concluido.