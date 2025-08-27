SAN SEBASTIÁN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El uso de la viñeta de residente OTA será obligatorio en San Sebastián a partir del 1 de octubre. Las personas con autorización para estacionar en zonas de residente recibirán el distintivo en su domicilio entre el 1 y el 30 de septiembre.

En un comunicado, el Ayuntamiento donostiarra ha informado de que el lunes comenzará con el envío de las más de 17.000 viñetas de residente para el estacionamiento en zonas OTA, cuyo uso será obligatorio a partir del 1 de octubre "con el objetivo de facilitar las labores de vigilancia del aparcamiento en momentos que requieren de una regulación excepcional del tráfico".

El Consistorio ha recordado que en 2023 se determinó la eliminación de esta viñeta "debido a los inconvenientes administrativos que generaba y la capacidad técnica para la vigilancia de las zonas reguladas por otros medios", pero "tras evaluar la medida, se determinó que su uso facilita otro tipo de controles en situaciones en las que la identificación visual por parte de los Agentes de Movilidad o Guardia Municipal debe ser ágil y rápida (situaciones de tráfico restringido, congestión, eventos, etc)".

Así, a partir del 1 de septiembre y a lo largo de todo el mes, cada una de las 17.000 personas de la ciudad autorizadas como residentes OTA y personas con movilidad reducida (viñeta MM) recibirán en su domicilio una comunicación personalizada con su nueva viñeta.

Las personas que cuenten con viñetas antiguas deberán retirarlas y colocar el nuevo adhesivo en el ángulo inferior derecho del parabrisas delantero, de manera que sea fácilmente visible desde el exterior, a partir del 1 de octubre. Esta nueva viñeta permitirá también homogeneizar el diseño de todos los distintivos de la ciudad, evitando un posible uso fraudulento del mismo.

De cara a la correcta recepción de este distintivo, las personas con autorización que hayan cambiado de residencia dentro del mismo sector y no lo hayan comunicado al Departamento de Movilidad, deberán comunicar su nueva dirección lo antes posible. En caso de no recibir el distintivo o ante cualquier otra incidencia, se habilitarán el teléfono 603 817 714 y el mail 'tao_ota_donostia@eysaservicios.com'.