Vandalizan el mural de los hermanos Williams en el barrio de Lutxana, en Barakaldo, y borran la imagen de Nico

BILBAO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La imagen de Nico Williams ha desaparecido esta madrugada del mural de Lutxana, en Barakaldo (Bizkaia), donde también están pintados su hermano Iñaki, Iker Muñain y Oscar de Marcos, y en su lugar, sobre el espacio que ocupaba el jugador del Athletic Club de Bilbao, ha aparecido una pintada en letras blancas con la frase: "Te quedes o te vayas, has perdido el respeto".

El ataque vandálico que ha sufrido el mural, que el artista callejero Carlos López pintó en marzo de 2024, tras la conquista de la Copa en La Cartuja, añadiendo en diferentes etapas a Muñain y a Oscar de Marcos, se ha producido cuando se ha dado a conocer el posible fichaje de Nico Williams por el Barcelona CF.

En declaraciones a Radio Bilbao, Carlos López ha lamentado públicamente el ataque vandálico que ha sufrido su obra y ha asegurado que "ni el Athletic, ni los Williams, ni nadie me ha pagado dinero ni me ha financiado el pintar aquello. Eso ha salido de mi bolsillo y de mis ganas, porque me apetecía pintarlo".

El artista ha subrayado que su iniciativa fue "completamente desinteresada" y dirigida a los vecinos de Barakaldo. "Era para la gente, para que lo disfrutasen. Nunca he pedido reconocimiento ni del Athletic ni de nadie", ha insistido.

Sobre la acción vandálica, López ha considerado que "hay alguien muy frustrado porque cree que Nico se va a ir o no se va a ir, eso será cuestión de él, pero no sé qué culpa tiene mi trabajo". Para el autor, se trata de "una actitud infantil, idiota, simplemente".

Además, ha mostrado su malestar porque, mientras que existen numerosas formas de expresar desacuerdo en la actualidad, como las redes sociales, "alguien ha decidido pasar por encima de mi trabajo".

Respecto a si restaurará el mural o lo modificará, el artista ha explicado que la decisión no es solo suya, ya que la pared pertenece a una empresa. "No sé qué voy a hacer todavía. Es que de repente una acción ajena a ti te condiciona a tener que hacer algo", ha lamentado López, que ha añadido que no descarta taparlo o incluso cambiar el rostro por el de otro jugador, aunque lamenta que eso "resignificaría el sentido de la obra original".