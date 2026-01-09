Los vascos liberados por Venezuela vuelven a Euskadi tras aterrizar en en Barajas y ser recibidos por sus familias

El fundador de la ONG Refugiados sin fronteras, Sergio Contreras (2d), junto a familiares y amigos esperan la llegada a España de los españoles liberados por el gobierno venezolano, en el aeropuerto de Barajas, a 9 de enero de 2026, en Madrid - Diego Radamés - Europa Press

BILBAO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bilbaínos José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, liberados por Venezuela tras ser detenidos en el país desde septiembre de 2024 y encarcelados, se encuentran de regreso a Euskadi después de aterrizar en avión a primera hora de este miércoles por la tarde en el aeropuerto madrileño de Barajas.

El avión en el que viajaban Basoa y Valdovinos, de 35 y 32 años de edad, junto de los otros tres españoles puestos en libertad por el Gobierno de Delcy Rodríguez, ha llegado al aeropuerto sobre las 13.30 horas. Allí esperaban los familiares de los dos bilbaínos --que han guardado discreción en todo momento--, y de Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Después de ser recibidos por sus familiares en Barajas, los bilbaínos liberados han abandonado el aeropuerto por una salida lateral, y han emprendido viaje en coche hacia Euskadi.

Los dos vascos viajaron a la Amazonia venezolana en agosto de 2024, y fueron detenidos e incomunicados por las autoridades de Venezuela el 2 de septiembre de 2024, bajo la acusación de espionaje. El Gobierno de Nicolás Maduro afirmó que se trataba de miembros del CNI que estaban involucrados en un complot para acabar con la vida del presidente venezolano.

El Ejecutivo de Maduro desoyó las reiteradas peticiones del Gobierno español para que se les pusiera en libertad tras negar que tuvieran vínculo alguno con agencias u organismos del Estado español.

Después de que Maduro fuera capturado y detenido por EEUU en una operación militar desarrollada en Caracas, el gabinete de su sucesora, Delcy Rodríguez, anunció este jueves la liberación de presos políticos, entre ellos, cinco españoles, entre los que se encontraban José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme.

Tras ser excarcelados y trasladados a la embajada española en Venezuela, por la noche emprendieron viaje en avión hacia Madrid. Los detenidos no se esperaban su puesta en libertad, que se les comunicó cuando iban a ser excarcelados, tal como ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Albares, que habló este pasado jueves con ellos, les encontró "un poco en estado de shock porque les informaron de que iban a ser liberados en tiempo real". "Se levantaron un día pensando que ahí iban a seguir un tiempo indefinido y unas horas después estaban en la residencia del embajador de España", ha relatado.

Posteriormente, a través de las redes sociales, ha afirmado que "hoy es un día feliz". "Ya están en España los cinco compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez", ha añadido.

Se trata de un deseo que comparten los familiares de Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, que, según ha asegurado el secretario de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Abel Caballero, esperan que este capítulo de su vida quede en "una terrible pesadilla". Caballero, que ha afirmado que los reclusos están "relativamente bien", también ha aludido a la "gravedad" de la situación que han vivido porque no han tenido garantizados sus derechos.

A la espera de que lleguen a Euskadi, el representante del Gobierno Vasco ha asegurado que está todo preparado para atenderles "desde el punto de vista médico y de cuidados".