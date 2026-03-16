Los vascos prevén gastar una media de 657 euros esta Semana Santa, un 32% más que en 2025, según Observatorio Cetelem

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BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ciudadanos vascos prevén gastar una media de 657 euros esta Semana Santa, lo que supone un 32% más que el año pasado y supera en 119 euros la media del conjunto del Estado, según un estudio del Observatorio Cetelem.

El informe, elaborado en función de las respuestas a un millar de encuestas efectuadas en el Estado a población mayor de 18 años, refleja, asimismo, que un 52% de los vascos tiene intención de irse de vacaciones durante la Semana Santa.

En este caso, el gasto medio estimado alcanza los 920 euros, lo que representa un 7% más que los 856 euros de media del conjunto de las comunidades autónomas. El alojamiento concentra una media de 381 euros, cifra un 1% superior a la media, mientras que el transporte alcanza los 299 euros, un 74% por encima de la media.

Según el estudio, ocho de cada diez personas que van a viajar en esas fechas hará desplazamientos dentro del territorio nacional. No obstante, el porcentaje de viajeros que optará por destinos internacionales, del 20%, supera en seis puntos porcentuales la media estatal.

Los destinos de costa son la opción preferida de los vascos, con un 48% de menciones (11 puntos porcentuales más que la media). Le sigue el turismo rural, elegido por el 33% de los vascos que viajarán (7 puntos por debajo de la media). Por su parte, el turismo urbano será la opción para el 30% de los viajeros vascos (2 puntos por encima de la media).

Salir a restaurantes es la actividad más mencionada por las personas que viajarán en Semana Santa en Euskadi, con un 59% de menciones (7 puntos más que la media). Un 35% hará visitas guiadas (frente al 27% de la media estatal) y un 33% menciona salir y quedar con amigos (12 puntos más que la media).

POR LA SITUACIÓN ECONÓMICA

Por su parte, el 48% de los encuestados vascos no prevé desplazarse durante esta Semana Santa. En este caso, la intención de gasto alcanza una media de 353 euros, un 27% más que los 279 euros de media estatal. Entre los principales motivos para no viajar, cinco de cada 10 alude a la situación económica y un 41% afirma que prefiere ahorrar.

En este caso, las actividades que tienen previsto efectuar están "bastante repartidas", según explican desde el Observatorio. No obstante, salir a restaurantes, ir al cine y realizar actividades deportivas se sitúan entre las opciones más mencionadas, en los tres casos con porcentajes superiores a la media estatal.