Vehículos que desaparquen antes de vencer su ticket de OTA en Bilbao podrán aparcar en la misma zona el tiempo restante

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BILBAO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos estacionados en los sectores azul y verde de OTA en Bilbao que desaparquen antes de que su ticket haya vencido podrán utilizar el tiempo restante para aparcar en otra plaza de la misma área sin tener que esperar 90 minutos.

Asimismo, las personas con movilidad reducida dispondrán de hasta dos horas de estacionamiento en plazas reservadas cuando se desplacen en su coche privado a un centro de salud y los comerciantes de los barrios altos podrán contar con un distintivo para poder aparcar sus vehículos en zonas verdes dentro del cuadrante en el que está ubicada su tienda, según la nueva ordenanza.

El pleno ordinario de este jueves en Bilbao ha resuelto las enmiendas presentadas por Elkarrekin Bilbao, EH Bildu y PP al proyecto modificación de la ordenanza de aparcamiento y estacionamiento y se ha procedido a la aprobación inicial de la misma, con los votos a favor del equipo de Gobierno de PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Bilbao, y el rechazo del PP.

En su turno de intervención, la portavoz de Elkarrekin Podemos, Ana Viñals, ha lamentado que no se han aceptado sus propuestas de habilitar una "Sede electrónica o APP" para facilitar el registro y la gestión online de personas, ni poner en marcha un "Plan inspector contra el uso indebido de tarjetas de estacionamiento irregular en plazas PMR y poder así emitir un informe anual y público con los datos obtenidos".

Viñals ha valorado que "las pequeñas modificaciones que se plantean mejoran, un poco, la ordenanza actual", pero ha considerado que "se podría haber aprovechado la ocasión para modificar más aspectos, sobre todo en cuanto a las personas con movilidad reducida se refiere, para quienes el uso del vehículo privado es una necesidad".

"No cogen el coche por comodidad, su realidad es que no tienen otra opción para moverse. Y lo que piden, por tanto, es una normativa que les facilite la movilidad, no que se la complique aún más", ha advertido.

Por su parte, el concejal de EH Bildu Xabier Fernández ha explicado que su grupo municipal ha presentado una serie de enmiendas a la nueva regulación de la normativa de la OTA para que ésta, "en lugar de ser un obstáculo, garantice la movilidad real y efectiva y la autonomía personas de las personas con movilidad reducida, atendiendo siempre a su diversidad".

Fernández ha dicho que "cualquier persona titular de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad debería poder estacionar en zona regulada OTA, con independencia del área o sector sin limitación de horario". En ese sentido, ha considerado que con esta ordenanza "no se garantiza el derecho de igualdad a personas más dependientes y vulnerables que no conducen".

"Y el argumento no puede ser que hay fraude, no se puede penalizar a quienes cumplen las reglas ni estigmatizar a ningún colectivo", ha advertido, para insistir en su propuesta para poner en marcha "campañas activas contra el uso indebido de tarjetas y el estacionamiento irregular en plazas PMR, garantizando la eficacia de la normativa, en este caso de la hoy aprobada".

El concejal del PP Ángel Rodrigo ha dicho que su grupo no comparte el modelo de movilidad y de estacionamiento que plantea el Gobierno Municipal porque Bilbao y ha advertido que esta ordenanza "no responde bien a los usos del vehículo, a la distribución urbana ni a las necesidades de los residentes, del comercio, de los profesionales, de las personas mayores y, muy especialmente de las personas con movilidad reducida".

"Es una ordenanza rígida, compleja, muy burocrática, con demasiados tiques, demasiados distintivos, demasiados registros, demasiadas excepciones y demasiada confianza en el control automatizado. Es una ordenanza más pensada para gestionar y sancionar que para facilitar la vida diaria de los bilbaínos", ha criticado, para defender "un modelo más sencillo, más flexible, más claro, más accesible y más justo basado en la realidad de los barrios", porque "una ciudad no se ordena solo limitando, controlando y multando", sino "escuchando a quienes viven en ella".

"La tarjeta PMR debe servir para lo que debe servir, para que una persona con movilidad reducida pueda estacionar lo más cerca posible de su destino, con seguridad, con dignidad y sin obstáculos añadidos", ha dicho, para insistir en que "ordenar no puede significar cargar sobre las personas con movilidad reducida una obligación digital permanente".

GOBIERNO

Desde el equipo de gobierno, la edil de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete ha destacado que "buena parte de las modificaciones están dirigidas a mejorar las condiciones de estacionamiento de las personas con movilidad reducida" y ha resaltado que también se recogen aportaciones "para mejorar la perspectiva de género en los aparcamientos, sobre carga y descarga para comerciantes en barrios concretos y el acceso a los centros de salud".

Tras recordar el acuerdo plenario en el que se establece la posibilidad de habilitar reservas, que estarán debidamente señalizadas, en las proximidades de centros de salud públicos, siempre que la ubicación y el espacio de estacionamiento disponible lo permita, ha indicado que las personas conductoras que acompañen a pacientes a centros de salud podrán estacionar por un tique gratuito con un tiempo máximo de 15 minutos.

En el caso de personas con movilidad reducida, ha apuntado, este periodo será de hasta dos horas, con el objetivo de "facilitar el desplazamiento en vehículo privado cuando sea estrictamente necesario".

"Tenemos que poner limitaciones de tiempo y de espacio, porque, de lo contrario, ni habría rotación, ni habría posibilidad de que las personas, por ejemplo, con movilidad reducida, optasen a aparcar en una plaza con movilidad reducida porque, si no se limita, hay quien aparca su vehículo y queda ahí por días", ha advertido.

Otro de los cambios propuestos es la posibilidad de que los vehículos estacionados en los sectores azul y verde de OTA que desaparquen antes de que el tique haya vencido, puedan utilizar el tiempo restante para estacionar en otra plaza de la misma área, sin que tengan que esperar 90 minutos.

También se han incorporado modificaciones con perspectiva de género referidas a la seguridad y accesibilidad de todas las personas en los aparcamientos municipales, "con especial atención a una buena iluminación, tanto en las zonas de estacionamiento como en los recorridos de entrada y salida, evitando puntos con escasa visibilidad u obstáculos que puedan generar inseguridad", ha destacado Abete. La edil ha señalado que las propuestas afectan también porque su estancia sobrepasaría los 30 minutos.

La modificación de la Ordenanza les permitirá a vehículos de uso profesional, que no puedan utilizar las zonas de carga y descarga, estacionar en los sectores verdes, sin sujeción a las limitaciones horarias, siempre que disponga del distintivo correspondiente a su actividad y adquieran el tique de día, válido para cualquier área del sistema de estacionamiento regulado. De esta manera estos colectivos no tendrán que elegir el área de trabajo en el que aparcar.

Abete ha destacado que las personas titulares de comercios de primera necesidad como pueden ser fruterías, supermercados o farmacias, que estén situados en los barrios altos, a partir de la aprobación definitiva de la ordenanza, podrán contar con un distintivo para poder aparcar sus vehículos en zonas verdes dentro del cuadrante en el que está ubicada su tienda.

Además, la edil ha asegurado que se avanza en la adaptación de Bilbao a los nuevos modelos de movilidad mediante la regulación específica de las parcelas electrificadas para residentes, definiendo claramente sus condiciones de acceso.