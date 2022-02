Una veintena de carteles de Milton Glaser en el Bellas Artes de Bilbo hasta el 26 de junio

La exposición incluye trabajos publicitario y muestras de su activismo en favor de los derechos humanos o el medio ambiente

BILBAO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El museo de Bellas Artes de Bilbao ofrece hasta el 26 de junio una veintena de carteles representativa del trabajo del ilustrador y diseñador estadounidense Milton Glaser, seleccionados de entre los 48 de este autor que han sido donados por un coleccionista particular.

El recinto ha indicado en un comunicado que a lo largo de los últimos años se ha recibido, mediante diversas donaciones, un destacado conjunto de carteles que ha ampliado significativamente el extenso fondo que de esta disciplina artística conserva el museo.

A través de una exposición monográfica, la pinacoteca dará a conocer una veintena de carteles representativa del trabajo del neoyorquino Milton Glaser, fallecido en 2020. Estos carteles han sido seleccionados de entre los 48 de este autor, donados por un coleccionista particular en 2013, 2020 y 2021.

La muestra abarca tres décadas y media del trabajo de Glaser, desde 1976 hasta 2011 y comprende el amplio abanico de intereses que caracterizó la carrera de este icónico diseñador, con carteles que van desde el propósito comercial o conmemorativo hasta el activismo en favor de los derechos humanos o el medio ambiente.

"Milton Glaser. Carteles" sigue la estela, han destacado, de la exposición "Mensajes desde la pared. Carteles en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao (1886-1975)", que, comisariada por Mikel Bilbao Salsidua, profesor del Departamento de Historia del Arte y Música de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), presentó en 2015 más de doscientas piezas pertenecientes a la amplia y, hasta entonces, poco conocida colección de carteles del museo.

En esa ocasión se exhibió por primera vez el cartel "Dylan", que Glaser creó en 1967 para un disco de grandes éxitos del músico y poeta

norteamericano.

La selección que ahora se presenta da una idea fehaciente de la versatilidad de este creador neoyorquino, considerado uno de los diseñadores gráficos más importantes e influyentes del siglo

XX, han asegurado el museo.

LOGOTIPOS

Glaser desarrolló su trabajo en diversos ámbitos relacionados con el diseño y el marketing como la creación de logotipos, tipografías e identidades corporativas, campañas publicitarias, packaging, portadas e ilustraciones para discos, libros y revistas, y carteles.

Uno de los hitos más conocidos de su extensa carrera es el trabajo, en 1976, para la campaña de fomento del turismo y la imagen

de Nueva York, del que surgió el eslogan y logotipo "I [love] New York" que, pese a su éxito y enorme difusión, Glaser ni siquiera llegó a registrar.

Milton Glaser estudió en la Universidad Cooper Union for the Advancement of Science and Art de Nueva York y, gracias a una beca Fulbright, amplió su formación en la Universidad de Bolonia

(Italia), donde tuvo como maestro al pintor Giorgio Morandi (1890-1964).

Este periodo marcaría su obra con referencias a la tradición pictórica que pueden percibirse en muchos de sus carteles. A su

vuelta a Nueva York fundó, junto con Seymour Chwast, Reynold Ruffins y Edward Sorel, el estudio de diseño gráfico Push Pin Studios, que dirigió con Chwast durante dos décadas.

En 1974 creó su propio estudio, Milton Glaser Inc y su interés por el mundo editorial le llevó a fundar en 1968 la revista New Yorkjunto con Clay Felker y, en 1983, la editorial WBMG con Walter Bernard. Colaboró, además, con revistas como Eye, Life, Paris Match, Print oTime, e ilustró varios libros, entre los que destacan "Cats and Bats and Things

with Wings" (1965), dirigido al público infantil y en colaboración con el poeta Conrad Aiken, o "The Underground Gourmet" (1966), con Jerome Snyder.

También obtuvo relevantes premios como el Cooper Hewitt Lifetime Achievement Award (2004), otorgado en reconocimiento a su trayectoria profesional o, en 2009, la Medalla Nacional de las Artes, que le convirtió en el primer diseñador gráfico de la historia en obtener este galardón.

Durante su dilatada trayectoria, y hasta fecha cercana a su muerte en junio de 2020, Milton Glaser diseñó más de medio millar de carteles culturales, comerciales o activistas. Destacan los de Bob Dylan, Johann Sebastian Bach, Aretha Franklin, el Carnegie Hall, el festival de Jazz de Montreux, la Ópera de San Francisco o la serie televisiva "Mad Men", por mencionar solo algunos.