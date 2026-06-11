Las ventas totales de las empresas de Gipuzkoa aumentan en abril un 8,4% respecto al mismo mes del año anterior

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irune Berasaluze - DFG

SAN SEBASTIÁN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ventas totales de las empresas de Gipuzkoa aumentaron un 8,4% respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento se debe, principalmente, al buen comportamiento de las exportaciones, que se incrementaron un 5,7% y las ventas interiores (%9,9). También aumentaron las importaciones un 16,4%.

La portavoz foral, Irune Berasaluze, en rueda de prensa, ha compartido los principales datos extraídos del último informe elaborado por el departamento de Hacienda y Finanzas sobre la situación de las empresas de nuestro territorio, y ha considerado que se trata de un dato "muy positivo".

De este modo, según el nuevo informe, los datos acumulados de los cuatro primeros meses de 2026 muestran un ligero incremento. Las ventas totales han aumentado un 0,6%. Las exportaciones han descendido de forma significativa (-6%), mientras que las ventas interiores han crecido (+4,3%).

Berasaluze también ha explicado que, "aunque las exportaciones en su conjunto han disminuido, al analizar su destino se observa que las dirigidas a los países de la Unión Europea, los principales clientes de nuestras empresas, han aumentado (+6,2%), mientras que las ventas fuera de la UE han caído de manera notable (-19,3%)".

Por sectores, la caída solo se ha producido en la industria (-3%). En cambio, las ventas han crecido en la construcción (+5,3%) y en los servicios (+4,6%). El crecimiento del empleo se está moderando ligeramente (+0,7%). También se aprecia una desaceleración en los salarios, aunque estos siguen creciendo en torno al 5% (+4,7%).