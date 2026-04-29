Vidrala gana 53,7 millones hasta marzo, 13% más y prevé en 2026 subir su beneficio más de un 5% e invertir 150 millones

LLODIO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vidrala ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio neto de 53,7 millones, -equivalente a un beneficio por acción de 1,53 euros-, un resultado que supone un aumento del 13% respecto al mismo periodo del año anterior y su facturación se ha elevado a 367,5 millones (-1,3%). La previsión para 2026, a pesar de las dificultades de la coyuntura, es cerrar con un incremento del beneficio por encima del 5% e invertir 150 millones.

El grupo fabricante de envases de vidrio, con presencia en Europa, Reino Unido y Sudamérica, ha dado a conocer estos resultados, coincidiendo con la celebración este miercoles de su Junta de Accionistas, en un encuentro previo con los medios de comunicación, en el que han tomado parte el presidente de Vidrala, Carlos Delclaux y el CEO de la compañía, Raúl Gómez.

Estos resultados vienen impulsados por la evolución de su negocio en Sudamerica y por el control de costes. En este sentido, han apuntado que están llevando a cabo un plan de ajuste en Reino Unido e Irlanda donde reducirán un 10% su plantilla, estimada en 2.000 personas. Además, ha apuntado que, dada la coyuntura, aumentarán capacidad productiva en algunas plantas y en otras se reducirá.

En el primer trimestre de año, el grupo industrial ha alcanzado un Ebitda de 104 millones (-0,6%) y un margen sobre ventas del 28,3%, superior al del ejercicio anterior e impulsado por las medidas internas de control de costes.

La compañía, que tiene una plantilla de 5.000 trabajadores, ha obtenido una facturación de 367,5 millones de euros hasta marzo, lo que supone un ligero descenso del 1,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. La deuda se sitúa en 273,1 millones y su objetivo es que se mantenga "baja", además de estar "enfocados a ser competitivos".

Los responsables de Vidrala han señalado que, a pesar de contexto adverso por la guerra en Oriente Medio, esperan cerrar 2026 con un crecimiento del beneficio del 5%. Tras destacar que, ante las adversidades no se quedan "parados", han apuntado que Vidrala invertirá este año 150 millones y, en el caso de su planta de LLodio, su plan inversor hasta 2027 era de 70 millones y se ha aumentado hasta 80 millones.

Los responsables de Vidrala, que confían que 2026 sea un año de "fortalecimiento de su futuro", esperan que su gestión permita al Ebitda alcanzar los 450 millones de euros, superando al ejercicio anterior. Asimismo, la compañía prevé generar en torno a 200 millones de euros de caja libre, "consolidando un perfil de rentabilidad diferencial tras completar una nueva etapa de ambiciosa apuesta inversora industrial".

(Habrá ampliación)