Vitoria acoge desde el próximo lunes el juicio contra el acusado de asesinar a su esposa embarazada de mellizos en 2023

Archivo - Concentración en Vitoria del Movimiento Feminista de Gasteiz para denunciar el asesinato machista de Maialen Mazón, a 29 de mayo de 2023 (archivo) - Pablo González - Europa Press - Archivo

VITORIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Álava acogerá desde el próximo lunes el juicio con Tribunal del Jurado contra el hombre acusado de asesinar a su esposa embarazada de mellizos el 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz. Con las declaraciones de más de 40 testigos, además de técnicos, agentes y peritos, la vista oral se prolongará hasta el 15 de mayo.

El acusado, que en el momento de los hechos tenía 34 años de edad, fue arrestado horas después de crimen cuando viajaba en un taxi por la AP-68, a la altura de la provincia de Zaragoza.

A primera hora de la tarde del 28 de mayo de 2023, la Ertzaintza fue alertada de la localización de una mujer fallecida en la habitación de un apartahotel de la capital alavesa con aparentes signos de violencia.

Dotaciones de la comisaría de Vitoria de la Ertzaintza acudieron de inmediato al lugar y confirmaron que había evidentes indicios de criminalidad y comprobaron que, además de la víctima, se encontraba allí su hija de corta edad, en aparente buen estado físico.

De inmediato fue puesta en marcha la correspondiente investigación, apuntando los primeros indicios a que se trataba de un supuesto crimen machista y siendo el principal sospechoso una expareja de la víctima.

Las indagaciones realizadas en las horas siguientes llevaron a concluir que éste habría abandonado el País Vasco, pudiendo ser interceptado y detenido por la Guardia Civil cuando viajaba en un taxi por la AP-68, a la altura de la provincia de Zaragoza.

RETIRAR DENUNCIA POR VIOLENCIA

La víctima del crimen, Maialen Mazón, de 32 años, trasladó a la Ertzaintza hasta en dos ocasiones su voluntad de eliminar la orden de alejamiento que pesaba sobre su compañero sentimental porque no sentía "miedo" ni una sensación de "peligro" respecto a que pudiera volver a agredirla, según informó el entonces consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka.

Aunque Maialen era natural de Vitoria-Gasteiz, residió en Castellón. La víctima tenía una hija de tres años -que fue encontrada en buen estado de salud junto al cadáver de su madre-, y existía un expediente de violencia de género en relación a la joven asesinada, que había sido instruido meses antes del crimen por la Policía Nacional.

En el marco de dicho expediente, se había decretado una orden de alejamiento contra la pareja de Maialen, un joven natural de Valencia, por parte de un juzgado de Torremolinos.

El primer contacto de la Ertzaintza con este caso se produjo en enero de 2023, con motivo de una comunicación que les trasladó un hotel de Vitoria-Gasteiz en el que se había alojado Maialen y su pareja. La pareja levantó las sospechas del personal de la recepción porque el nombre que habían aportado al registrarse no se correspondía con el que utilizaban ambos huéspedes al hablarse entre ellos.

Ante esta situación, y al comprobar que existía un expediente por violencia machista y una orden de alejamiento que se estaba quebrantando, la Ertzaintza se puso en contacto con Maialen. En la conversación con los agentes, la joven les aseguró que "no se sentía agredida ni se sentía en peligro", y que tenía una "relación de afectividad" con el hombre que quería "mantener", relató Erkoreka.

En la misma línea, Maialen afirmó a la Ertzaintza que "estaba trabajando para la retirada de esa orden de alejamiento" y que el quebrantamiento de la misma era algo "consentido por ambas partes". La Ertzaintza puso en conocimiento del juzgado todos estos hechos.

Por parte de la Policía autonómica vasca no se volvió a tener contacto con este caso hasta el 18 de mayo de 2023, cuando la Guardia Civil de Burriana (Castellón) les comunicó que Maialen había anunciado su voluntad de trasladar su residencia a Euskadi.

Ese mismo día, cuando la joven ya estaba en el País Vasco, la Ertzaintza volvió a contactar con ella para evaluar el nivel de riesgo. Maialen Mazón ratificó en esta segunda conversación lo que ya había contado a la Ertzaintza en enero de 2023, insistiendo en que el quebrantamiento de la orden de alejamiento era "voluntario y consentido" por ambas partes; que su relación con su pareja "no le generaba miedo en ella" ni le exponía a "peligro" alguno; y que su deseo era que se eliminara la orden de alejamiento.

Respecto a los indicios que llevaron a identificar a esta persona como el presunto asesino, el consejero explicó que el visionado de las imágenes captadas por las cámaras del hotel en el que se alojaba Maialen apuntaban "razonablemente" a que "podría" ser él.

El 30 de mayo de 2023, el Juzgado de Guardia de Vitoria-Gasteiz decretó el ingreso en prisión del hombre, acusa del homicidio de su expareja.